Введение оплаты за наставничество с 1 марта 2025 года

С 1 марта 2025 года вступает в силу новый порядок, согласно которому сотрудники компаний будут получать дополнительное вознаграждение за обучение своих коллег и стажеров. Этот шаг направлен на повышение квалификации сотрудников и улучшение внутренних процессов обучения в организациях.

Основные положения

Кто может претендовать на оплату?

    • Сотрудники, имеющие опыт работы не менее двух лет в компании.
    • Специалисты, обладающие необходимыми знаниями и навыками для передачи их другим сотрудникам.
    • Как будет рассчитываться оплата?
      • Размер вознаграждения будет зависеть от количества часов, затраченных на обучение, а также от уровня подготовки обучаемых.
      • Оплата будет производиться ежемесячно вместе с основной заработной платой.

      Какие документы необходимо предоставить?

        • Заявление о желании стать наставником.
        • План обучения, согласованный с руководством.
        • Отчет о проведенном обучении (с указанием количества часов и достигнутых результатов).

        Процесс утверждения

          • Заявления рассматриваются специальной комиссией, состоящей из представителей руководства и HR-отдела.
          • Решение принимается в течение 10 рабочих дней после подачи заявления.

          Заключение

          Внедрение системы оплаты за наставничество является важным шагом в развитии корпоративной культуры и повышении эффективности работы команды. Это позволит стимулировать опытных сотрудников делиться своими знаниями и способствовать профессиональному росту новичков.

          Если у вас есть вопросы или вы хотите узнать больше об этом нововведении, обратитесь к своему руководителю или в отдел кадров.

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