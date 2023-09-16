Минфин США продолжил блокировать российские банки

Американский санкционный список пополнился двумя российскими кредитными организациями, «Ак Барсом» и Синко-банком — разными по масштабу и профилю, но похожими в плане бизнеса валютных расчетов. Последний, по мнению юристов, может быть предметом внимания властей США, даже если связи строятся с банками из дружественных юрисдикций. Для банкиров это рискованный, но прибыльный бизнес, активно развивающийся у не охваченных санкциями участников рынка.

Входящий в топ-25 в РФ по активам банк «Ак Барс» и находящийся в третьей сотне Синко-банк внесены в блокирующий санкционный список США, объявил американский отдел по контролю за иностранными активами (OFAC).

Как проясняют власти США в пресс-релизе, новые санкции по финансовому сектору РФ «призваны ограничить возможность пользоваться связями с международной финансовой системой».

Оба российских банка (по данным до закрытия информации об акционерах, «Ак Барс» находился под контролем Татарстана, Синко-банк принадлежал гражданину Израиля) активно вели бизнес в сфере валютных платежей. В частности, «Ак Барс» имел прямые корреспондентские отношения с банками Китая, ОАЭ и Турции, ему были доступны переводы в валютах стран СНГ.

Синко-банк с весны 2022 года начал предлагать открывать счета и вести расчеты в китайских юанях. К настоящему времени его клиентам были доступны расчеты в лирах, драмах, тенге, сумах, сомах, сомони. Планировалось запустить расчеты в дирхамах. Банк позиционировал себя как банк для экспортеров и импортеров, при этом подчеркивал на сайте, что эта деятельность «без риска санкций».

В «Ак Барсе» отметили, что «в случае изменения условий проведения валютных операций банк проинформирует об этом дополнительно». В Синко-банке не ответили на запрос “Ъ”.

С февраля 2022 года в SDN-список вошли уже около 40 российских банков. Причем если в прошлом году санкции прежде всего касалась госбанков (Сбербанка, ВТБ, ПСБ) и крупных частных банков (Альфа-банка, Совкомбанка, Росбанка), то в этом году под них стали попадать банки существенно меньшего масштаба (например, «Зенит», Локо-банк, «Левобережный», «Приморье» и другие).

В РФ остаются банки, которые, в том числе в силу особого положения, сохраняют свободу действий. Например, в SDN-список до сих пор не входят Россельхозбанк (но банк находится под санкциями ЕС и отключен от SWIFT) и Газпромбанк.

РСХБ рассматривается как банк для обслуживания зерновой сделки. ГПБ в марте 2022 года стал уполномоченным для открытия иностранными покупателями специальных рублевых счетов для расчетов за поставки газа. Крупные иностранные банки без российских бенефициаров также в относительной безопасности.

Вместе с тем, по оценкам юристов, чтобы попасть под санкции, достаточно быть, во-первых, просто российским банком, а во-вторых, расширять спектр валютных расчетов.

Юрист коллегии адвокатов Delcredere Артем Касумян поясняет, что деятельность в финансовом секторе России в силу указа президента США №14024 сама по себе является достаточной для санкций. Партнер Tomashevskaya & Partners Андрей Шпак добавляет, что американский регулятор «может ориентироваться на оценку роли конкретного банка в обслуживании платежей российских компаний, в том числе с дружественными странами». Например, уточняет он, «Ак Барс» имел репутацию банка, специализирующегося на расчетах в дирхамах, а попадавшие до него под санкции отдельные банки до этого активно расширяли линейку расчетных валют.

Один из банкиров полагает, что модель санкционных рисков следующая: во-первых, это наличие публичной информации о возможности проведения международных расчетов, во-вторых, нетипичный рост объемов бизнеса в этом сегменте, в-третьих, наличие крупных клиентов из cанкционных списков или из отраслей, смежных с уже полностью санкционными (например, ВПК).