Татьяна ЗамахинаДепутат Госдумы (фракция «Единая Россия»), член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин в комментарии «РГ» разъяснил тонкости при оформлении налогового вычета через работодателя.

Налоговый вычет для возврата НДФЛ — большая финансовая поддержка гражданам России, зачастую получается вернуть сумму в несколько сотен тысяч рублей. Есть два варианта оформления — через работодателя или по декларации.

«Начнем с плюсов оформления вычета через работодателя. При оформлении через работодателя не надо подавать декларацию 3-НДФЛ, а все уведомления приходят напрямую работодателю, — советует Чаплин. — Кроме того, так можно оформить вычет в текущем году (иногда приходится ждать следующего года, например, когда собственность на ипотечную квартиру вы оформили во втором квартале текущего года)».

По его словам, в таком варианте можно сразу использовать сэкономленный налог. Для возврата НДФЛ через работодателя надо оформить уведомление о праве на вычет через сайт ФНС.

Уведомление готовится месяц и направляется работодателю, который предоставит вычет и удержит меньше налога, отметил парламентарий. Сэкономленную сумму работник получит вместе с зарплатой. Кстати, получить средства можно у нескольких работодателей, добавил он.

«Но есть и минусы в таком варианте, — продолжил Чаплин. — Оформить через работодателя получится только при наличии именно трудового договора. При смене работы нужно будет оформлять новое уведомление. И главный минус — нельзя вернуть налог за предыдущие годы: то есть за покупку квартиры несколько лет назад — не получится вернуть себе деньги. Поэтому здесь важно взвесить все плюсы и минусы и принять выгодное для себя решение».