Татьяна ШмелеваПопулярность бриллиантов как инвестиционного инструмента стремительно падает во всем мире. Казалось бы, в периоды экономической неопределенности, эти драгоценные камни были бы идеальным объектом для сохранения сбережений, но в реальности они проигрывают драгметаллам, недвижимости и ценным бумагам, если речь заходит об инвестициях. Об этом пишет издание The Economist.

Бриллианты уже давно являются символом роскоши и престижа. Стоимость этих драгоценных камней обычно зависит от качества огранки, цвета, размера (в каратах) и наличия дефектов. Чем чище, тяжелее, прозрачнее и совершеннее камень, тем он считается лучше, отмечается в статье.

Но инвесторов привлекает в бриллиантах не столько их красота, а, скорее, то, что эти драгоценные камни, как считалось до недавнего времени, обеспечивают стабильную прибыль в качестве инвестиционного инструмента. Издание напомнило, что в 2015 году Люк Реннебуг из Тилбургского университета опубликовал свое исследование, в котором проанализировал тысячи ежегодных аукционов, и сделал вывод, что средний доход по бриллиантам с 1999 по 2012 год не уступал акциям и недвижимости. Владельцы драгоценных камней зарабатывали за год примерно 8%, отмечается в материале.

Но в последнее время стабильный доход сменился сильной волатильностью. Как ранее сообщало агентство Bloomberg, консорциум De Beers, который долгое время был монопольным поставщиком, снизил цену на необработанные камни весом от двух до четырех карат на 40%. Это самая популярная категория, так как из них можно изготовить обручальные кольца весом от одного до двух карат. 13 сентября был анонсирован повторный запуск культовой рекламной кампании «Бриллианты — это навсегда».

Стабильная прибыль в прошлом частично обусловлена устойчивым спросом, отмечается в статье. «Как и в случае с инвестициями в золото, логика владения бриллиантами, как правило, наиболее очевидна в периоды экономической неопределенности. В то же время бриллианты в основном используются в ювелирных изделиях, а это значит, что цены, как правило, росли в периоды экономического процветания», — пишет The Economist.

Большую роль сыграла и монополия на поставки. De Beers смогли доминировать в сфере добычи драгоценных камней более столетия. По словам Реннебуга, подобная рыночная структура способствовала устойчивому росту цен: во-первых, De Beers создавала дефицит за счет накопления запасов, а, во-вторых, фирма подавляла спекуляции и сопутствующую волатильность. Но если в 1980-х годах De Beers контролировала около 80% мировых поставок, то впоследствии часть доли отошла конкурентам, в том числе и российской Алросе. На сегодняшний день компания обеспечивает всего лишь треть от общего объема поставок.

Частично текущие проблемы «инвестиционных бриллиантов» связаны с лабораториями, отмечает The Economist. В последних выращивают искусственные драгоценные камни, которые практически невозможно отличить от настоящих. «Синтетические бриллианты» доступны с 1980-х годов, но даже совсем недавно, в 2018 году, они занимали незначительную часть рынка, всего лишь несколько процентов. Однако со временем их доля увеличилась примерно до 1/10.

The Economist предполагает, что, возможно, компания De Beers намеренно ускорила этот переход. Она начала продавать дешевые синтетические камни в 2018 году, когда их стоимость составляла около 80% от цены добытых алмазов. Это было сделано с целью показать разницу между двумя видами драгоценных камней, чтобы снизить привлекательность искусственных аналогов. Американская ювелирная компания The Clear Cut применила похожую тактику: она предлагала клиентам, купившим кольцо стоимостью от $10,000, бесплатную альтернативу из лаборатории, которую можно было использовать в качестве «кольца для путешествий» и надевать вместо оригинала, если боишься потерять украшение. Сейчас стоимость многих синтетических камней составляет 20-30% от цены добытых камней, констатирует The Economist.

De Beers надеялись, что по мере увеличения поставок синтетических камней на рынок разница в цене между настоящими бриллиантами и лабораторно выращенными алмазами будет увеличиваться, снижая привлекательность вторых. Однако, судя по недавним колебаниям цен, эта тактика ведет к прямо противоположным результатам: в итоге цены на настоящие драгоценные камни начинают стремительно опускаться вслед за искусственными.

«Это, разумеется, хорошая новость для тех, кто хочет приобрести новое украшение. Но для инвесторов это тревожный сигнал о том, что сейчас далеко не лучшее время для инвестиций в бриллианты», — подытожило издание.

Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов, в свою очередь, не согласился с выводами The Economist. В своем комментарии «Российской газете» он подчеркнул, что рынок бриллиантов имеет свою базу инвесторов.

«В отличие от акций и облигаций, драгоценные камни гораздо менее ликвидны и не приносят дивидендов или купонов, но зато могут быть редкими и уникальными. Именно эти качества, как правило, и привлекают инвесторов», — сказал Суверов.

Он также напомнил, что за последние пять лет цены на редкие розовые бриллианты выросли более чем в два раза. «Это значит, что на самом деле инвестиции в них были весьма доходными», — констатировал инвестстратег.

Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Пучкарев отметил в беседе с «РГ», что в долгосрочной перспективе есть все условия для роста цен на драгоценные камни. По мнению эксперта, сыграет свою роль ограниченность предложения, поскольку рентабельные месторождения постепенно вырабатываются. Среди возможных рисков Пучкарев назвал активное развитие индустрии искусственных камней.