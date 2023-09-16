Сюжет: Курсы валют

МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Рубль замедлил рост после повышения ключевой ставки ЦБ РФ лишь на 1 процентный пункт, хотя эксперты допускали и более агрессивное повышение ставки, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 13.44 мск упал на 63 копейки, до 96,71 рубля, евро — на 84 копейки, до 102,98 рубля, юаня — на 9 копеек, до 13,26 рубля.

До решения ЦБ РФ по состоянию на 13.29 мск доллар, в частности, падал чуть более, чем на 1 рубль.

Банк России повысил ключевую ставку до 13% с 12% годовых. ЦБ РФ вернул сигнал в заявление по ключевой ставке: будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения на ближайших заседаниях. Средняя ключевая ставка ЦБ РФ с 18 сентября до конца 2023 года прогнозируется регулятором в диапазоне 13,0-13,6%.