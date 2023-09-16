Кирилл КаштановУвеличение ключевой ставки Банком России с 12% до 13% обязательно приведет к улучшению условий по вкладам и удорожанию кредитов, но не так существенно, как это было в августе. Изменения же будут происходить неравномерно: наибольший рост придется на краткосрочные депозиты, тогда как средние ставки по ипотеке вырастут меньше, чем в потребительском кредитовании. Об этом рассказали опрошенные «Российской газетой» эксперты.

«Рост ключевой ставки ЦБ до 13% обязательно приведет к росту ставок как по банковским вкладам, так и по кредитам», — сообщил «РГ» руководитель направления «Ипотека» в компании «Сравни» Дмитрий Сафронов. Как пояснил эксперт, в первую очередь изменения коснутся краткосрочных депозитов, в сегмент которых банки сейчас постараются привлечь клиентов. Повышение же ставок по ипотеке, по его мнению, может начаться с понедельника. «А главное — возрастает риск пересмотра условий по программам с господдержкой», — добавил Сафронов.

«Можно ожидать среднего роста ставок как по кредитам, так и по вкладам на 0,5-1 п.п», — рассказал «РГ» заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин. Однако этот рост, по словам эксперта, будет неравномерным по видам продуктов. Например, средние ставки по ипотеке, вероятнее всего, вырастут меньше, чем в потребительском кредитовании. Дело в том, что на первичном рынке действуют льготные программы, ставки по которым заметно ниже рыночных.

Что касается рынка вкладов, то на нем можно ожидать увеличение ставок по срочным продуктам на 1 п.п., тогда как по текущим счетам вероятнее стагнация ставок. «Большая часть банков уже подняла доходность по ним после повышения ставки месяц назад» — отметил Лопатин.

До конца 2024 года ключевая ставка вполне может оставаться двузначной, сдерживая избыточные темпы потребительского и ипотечного кредитования, а также повышая интерес к накоплению рублевых депозитов, считает директор офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Евгений Кошелев. Такая привлекательность вкладов станет альтернативой покупке иностранной валюты, что впоследствии снизит на нее спрос.

В свою очередь, руководитель службы пассивов и комиссионных продуктов Почта Банка Геннадий Чаусов считает, что в краткосрочной перспективе рынок отреагирует небольшим увеличением ставок по накопительным счетам, поскольку ставки по ним более гибкие к изменениям на рынке. Существенного же роста ставок по вкладам и кредитам в ответ на решение Центробанка эксперт не ожидает, поскольку их увеличение уже во многом было заложено при прошлом изменении в августе. «Потенциал их роста на текущий момент почти исчерпан, так как дальнейшее их повышение может затормозить розничное кредитование», — констатировал эксперт.

Тем не менее в условиях обострения конкуренции и борьбы за клиентов на рынке в ближайшее будут появляться спецпредложения с повышенными ставками по вкладам и сниженными по кредитам, уверен Чаусов. «Драйверами сегмента по-прежнему останутся краткосрочные и среднесрочные вклады, по которым на текущий момент сохраняются самые высокие ставки, а также накопительные счета», — добавил он.

На момент написания статьи стало известно, что Росбанк уже с 16 числа повысит ставку по одному из вкладов до 13%, следует из Telegram-канала кредитной организации. Для этого его нужно открыть на 6 месяцев, но будет действовать лимит в 1 млн рублей. В связи с повышением ключевой ставки банк «Открытие» также планирует увеличить ставки по своим сберегательным продуктам, сообщили «РГ» в пресс-службе банка. Кроме того, о повышении заявили Газпромбанк, Альфа-Банк и МКБ. Подробностей они пока не сообщали.