Можно купить новый ноутбук всего за 33000 рублей. Но это будет оборудование низкого класса, подходящее только для базовых офисных приложений. Для работы с продвинутым программным обеспечением требуется гораздо более дорогой ноутбук. Модели среднего класса стоят около 82000-114000 рублей, а за оборудование высшего класса нужно заплатить несколько сотен тысяч рублей.

Цены на ноутбуки зависят в первую очередь от используемых компонентов, в том числе:

оперативная память – эффективная работа обеспечивается ноутбуком, имеющим минимум 16 ГБ оперативной памяти;

• процессор – ноутбуки с многоядерными процессорами стоят дороже, но обеспечивают быструю работу системы и офисных программ;

• видеокарта – ее параметры очень важны, особенно для людей, имеющих дело с компьютерной графикой;

• аккумулятор – его высокая производительность немаловажна при выполнении длительных работ.

Предустановленная операционная система или офисное программное обеспечение также могут повлиять на более высокую цену ноутбука. Стоимость оборудования также будет зависеть от размера и типа матрицы – ноутбуки с матовой матрицей, с диагональю экрана не менее 15 дюймов, хорошо подходят для использования офисных приложений.

Приобретение ноутбука в рассрочку

Некоторые магазины предлагают покупателям возможность покупки в рассрочку, т. е. потребительский кредит в рассрочку. Этот вариант позволяет пользователю стать владельцем оборудования сразу после его покупки, но требует обязательства своевременно выплачивать взносы. Этот вид транзакции осуществляется при посредничестве банка, с которым сотрудничает данный магазин.

Преимущества покупки в рассрочку

Преимуществом такого типа покупки является низкая общая стоимость финансирования – часто магазины предлагают рассрочку с APR 0%. В этом случае покупатель в итоге платит ровно ту же сумму, которую ему пришлось бы потратить, если бы он купил оборудование за наличные. Однако стоит убедиться в том, что в договоре нет никаких дополнительных сборов и комиссий.

Ноутбук в рассрочку можно получить без трудоемких формальностей – часто используется упрощенная процедура проверки. Решение о получении финансирования, как правило, можно получить мгновенно – достаточно предъявить при покупке удостоверение личности, данные о собственной компании или работодателе и заявление на получение кредита в рассрочку.

Недостатки кредита в рассрочку

Обязательным условием для получения кредита в рассрочку является высокая кредитоспособность, поэтому необходимо продемонстрировать стабильный источник дохода. Также может потребоваться справка о доходах или выписка с банковского счета.

Претендент на получение кредита в рассрочку не должен иметь плохую или слишком короткую кредитную историю. В этом случае она была бы ненадежной для банка. По этой причине новая компания не сможет приобрести ноутбук в рассрочку. Кредит в рассрочку также снижает кредитоспособность предпринимателя, что может помешать ему финансировать за счет кредита другие важные инвестиции.

Недостатком покупки ноутбука в рассрочку является также дополнительные расходы на ремонт или утилизацию ноутбука, если он сломается после окончания гарантийного срока. Если владелец ноутбука через несколько лет захочет заменить подержанное оборудование на новое, ему придется искать нового покупателя на вторичном рынке.

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