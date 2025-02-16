Новый порядок получения кредита: изменения в «периоде охлаждения»

В последнее время участились случаи необдуманного принятия решений заемщиками при оформлении кредитов. Это привело к необходимости пересмотра существующих норм регулирования кредитных операций. В связи с этим Центральный банк Российской Федерации принял решение о введении нового порядка, касающегося так называемого «периода охлаждения».

Данный период представляет собой временной интервал, в течение которого заемщик имеет право отказаться от оформленного кредита без штрафных санкций со стороны банка. Ранее этот срок составлял всего несколько дней, что зачастую не позволяло клиентам объективно оценить свои финансовые возможности и принять взвешенное решение. Теперь же, согласно новым правилам, «период охлаждения» увеличивается до 14 календарных дней. Это даст возможность потенциальным заемщикам более тщательно обдумать свое решение и избежать нежелательных финансовых обязательств.

Кроме того, вводится обязательное требование к банкам по предоставлению полной информации о возможных последствиях оформления кредита. Финансовые учреждения обязаны разъяснить клиентам все условия договора, включая процентные ставки, возможные штрафы за просрочку платежей и другие важные аспекты.

Эти нововведения направлены на защиту интересов потребителей и повышение финансовой грамотности населения. Они позволят снизить количество случаев невозврата кредитов и уменьшить уровень долговой нагрузки граждан.