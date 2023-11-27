Наверное у каждого человека есть карта — кредитная либо дебетовая. Часто на карты производятся те или иные поступления, будто заработная плата, пенсия, различные пособия и именно поэтому в первую очередь судебные пристава отправляют запросы в различные банки, чтобы найти счета должника.

О аресте счета ФССП

Арест счетов должника для судебных приставов — самый распространенный и пожалуй, самый легкий способ, чтобы добиться от должника возврата долга. Арест накладывается судебным приставом-исполнителем при наличии судебного приказа. Затем возбуждается исполнительное производство.

Арест подразумевает блокировку денег на лицевом счете должника, в размере его задолженности. Блокировка означает, что использовать деньги для таких операций как, снятие наличных, оплата покупок будет невозможно. Должник сможет пользоваться только в том случае, если на карте имеются средства сверх заблокированной суммы. Должнику не стоит после ареста одной карты, идти и открывать вторую в другом банке, так как судебный пристав — исполнитель, периодически отправляет запросы в банк, чтобы узнать, не появились ли у должника новые открытые счета. Так что обмануть судебных приставов не удастся.

Снять арест с карты можно двумя вариантами:



1. Если есть возможность, то лучше оплатить полностью имеющуюся задолженность. Просто внести сумму которая нужна для погашения задолженности, деньги автоматически спишутся с карты. После того как деньги поступят насчет ФССП, судебный пристав — исполнитель закроет исполнительное производство, а банк в свою очередь разблокирует карточку и снимет арест. При этом деньгами, сверх заблокированной суммы, можно будет пользоваться, не дожидаясь закрытия ареста. Если задолженность была погашена, а банк по-прежнему не снял арест с карты, нужно взять справку у судебного пристава и предоставить ее в банк.