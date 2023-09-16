МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Дискуссия по валютным ограничениям ведется, но это решение правительства, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«Действительно, дискуссия по валютным ограничениям сейчас ведется, это во многом решение правительства», — сказала она в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ РФ.

«Административные ограничения, если они действенны, то они обычно действенны только в течение какого-то ограниченного времени. Чем дольше они действуют, тем менее они эффективны. Мы живем в ситуации, когда компании вынуждены выстраивать сложные цепочки внешнеэкономической деятельности и платежей», — добавила председатель ЦБ.

«Эти цепочки позволяют обходить ограничения, но при этом эти ограничения могут создавать трудности, препятствия для внешнеэкономической деятельности, для покупки товаров, услуг, компонентов. Мы видим эту тенденцию», — добавила глава регулятора.

«Если мы будем каждый раз пытаться перекрывать эти лазейки, то эти неэффективные ограничения будут нарастать, как «снежный ком». Мы будем закрывать что-то, бизнес найдет новую брешь — и так до бесконечности», — заключила Набиуллина.