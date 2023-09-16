МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Валютная структура экспортных расчетов России сама по себе не влияет на динамику курса рубля, даже если расчеты проходят в российской валюте, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«Вопреки расхожему мнению, валютная структура экспортных расчетов сама по себе не оказывает значимого влияния на динамику курса. Даже если экспорт оплачивается в рублях, это в большинстве случаев означает, что покупатель предварительно купил эти рубли, а значит, продал валюту», — заявила она в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.

По ее словам, исключение составляют ситуации, «когда в условиях относительно невысоких ставок иностранные компании, которые оплачивают рублями поставки российских товаров, предпочитают брать рубли в кредит, а не продавать валюту».

Банк России в пятницу повысил ключевую ставку до 13% с 12% годовых, вернув сигнал, что будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения на ближайших заседаниях. Средняя ключевая ставка ЦБ РФ с 18 сентября до конца 2023 года прогнозируется регулятором в диапазоне 13,0-13,6%.