Набиуллина: валютная структура экспортных расчетов не влияет на курс рубля

Денежные купюры - рубли и евро

МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Валютная структура экспортных расчетов России сама по себе не влияет на динамику курса рубля, даже если расчеты проходят в российской валюте, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«Вопреки расхожему мнению, валютная структура экспортных расчетов сама по себе не оказывает значимого влияния на динамику курса. Даже если экспорт оплачивается в рублях, это в большинстве случаев означает, что покупатель предварительно купил эти рубли, а значит, продал валюту», — заявила она в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.

По ее словам, исключение составляют ситуации, «когда в условиях относительно невысоких ставок иностранные компании, которые оплачивают рублями поставки российских товаров, предпочитают брать рубли в кредит, а не продавать валюту».

Банк России в пятницу повысил ключевую ставку до 13% с 12% годовых, вернув сигнал, что будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения на ближайших заседаниях. Средняя ключевая ставка ЦБ РФ с 18 сентября до конца 2023 года прогнозируется регулятором в диапазоне 13,0-13,6%.

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