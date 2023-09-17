Набиуллина: У Банка России нет «психологической» границы курса рубля

Роман МаркеловБанк России придерживается политики плавающего курса рубля, у регулятора нет «психологической» границы курса российской валюты. Об этом заявила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«У нас нет такой психологической границы, курс у нас плавающий, но, безусловно, мы учитываем, что динамика курса, его ослабление является проинфляционным фактором. И мы реагировали повышением ключевой ставки на усиление инфляционных факторов, среди которых значимую роль играл курс, но не только курс, в том числе и ускорение кредитования, и так далее», — сообщила Набиуллина.

Ранее в пятницу Банк России повысил ключевую ставку с 12 до 13% годовых. Ровно месяц назад ЦБ провел внеплановое заседание, по результатам которого ставка выросла сразу с 8,5 до 12% годовых. Перед внеплановым заседанием курс рубля на Мосбирже превышал 100 рублей за доллар впервые с февраля 2022 года. По словам Набиуллиной, рисков для финансовой стабильности в ослаблении рубля нет.

Политики плавающего курса рубля Банк России придерживается с 2014 года. Это означает, что курс рубля определяется соотношением спроса и предложения на валютном рынке, а ЦБ не задает определенных значений курса и не определяет «валютных коридоров».

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Набиуллина: У Банка России нет «психологической» границы курса рубля

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