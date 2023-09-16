Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль

Минувшая неделя на валютном рынке была очень волатильной. Во вторник биржевой курс доллара опускался до отметки 92,45 руб./$, что на 5,33 руб. ниже значений закрытия прошлой недели, но уже по итогам дня он остановился на 94,95 руб./$. В четверг курс достиг отметки 97,34 руб./$, а по итогам пятничных торгов закрылся на отметке 96,81 руб./$. Движение курса рубля определяется ожиданиями спекулянтов очередных шагов ЦБ по ужесточению денежно-кредитной политики.

Банки Прогноз курса доллара (руб./$) Экспобанк 96.00-98.50 «БКС Мир инвестиций» 96.00-98.00 Банк Русский Стандарт 94.00-97.00 Банк Зенит 95.00-97.00 ПСБ 97.00-99.00 Консенсус-прогноз * 96.75

* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков

ПСБ «БКС Мир инвестиций» Банк Русский Стандарт Банк Зенит Экспобанк

Евгений Локтюхов,

начальник отдела экономического и отраслевого анализа

В течение недели не исключаем локальных попыток пойти выше

После нейтрального сигнала Банка России в части ориентира по средней ставке курс доллара удержался у отметки 97 руб./$. Ожидаем, что пара доллар-рубль останется в начале следующей недели в верхней части зоны на начало следующей недели — 97–99 руб./$. В течение недели не исключаем локальных попыток пойти выше.

Денис Буйволов,

аналитик

Российская валюта продолжит торговаться внутри диапазона 96–98 руб.

Российская валюта к вечеру пятницы закрепилась в районе 97 руб. за доллар. По итогам очередного заседания ЦБ РФ поднял ключевую ставку на 1 п. п., до уровня в 13%. Масштаб повышения оказался ожидаем для рынка, консенсус-прогноз закладывал именно такой показатель. При этом Центробанк отметил, что в случае необходимости может еще больше повысить ставку. В отсутствие значимых новостей мы ожидаем, что российская валюта продолжит торговаться внутри диапазона 96–98 руб. за доллар в начале следующей недели.

Максим Тимошенко,

директор департамента операций на финансовых рынках

Ставка не является основным индикатором курса рубля

В качестве поддержки американскому доллару на текущий момент выступает опубликованная макроэкономическая статистика в США. Она говорит о достаточном запасе прочности национальной экономики. Важная новость, которая может повлиять на дальнейшую траекторию евро,— повышение ЕЦБ ставки на 0,25%. При этом в качестве позитива здесь может выступить сигнал европейского регулятора о том, что цикл ужесточения ДКП, скорее всего, идет к завершению. В центре внимания — пятничное увеличение ЦБ ключевой ставки на 100 б. п., которое на российском рынке было ожидаемо большинством аналитиков. Ставка не является основным индикатором курса рубля. Ее рост, скорее, не окажет быстрого влияния на курс, но вкупе с остальными факторами и жестким сигналом регулятора также будет иметь охлаждающий эффект для рынка.

Владимир Евстифеев,

начальник аналитического управления

Фундаментальная картина для рубля не изменилась

Итоги сентябрьского заседания ЦБ РФ ожидаемо не привели к заметной реакции рубля. Повышение размера ключевой ставки стоит рассматривать как среднесрочную меру поддержки национальной валюты. Очевидно, что позиция ЦБ по обменным курсам рубля изменилась и теперь их динамика является одним из факторов при определении размера ключевой ставки. Тем временем цены на нефть продолжают расти, отражая ожидания рынка по сохранению дефицита предложения до конца года. Статистика по экономике Китая за август дает надежды на увеличение спроса на энергоносители со стороны КНР. Таким образом, фундаментальная картина для рубля не изменилась, актуальным диапазоном курса доллара остается коридор 95–97 руб.

Полина Хвойницкая,

руководитель инвестиционной стратегии и аналитики

Поддержку рублю смогут оказать экспортеры

До конца недели мы ожидаем торги по паре доллар-рубль в диапазоне 96,0–98,5 руб./$. Решение российского регулятора уже было заложено в котировки национальной валюты, поэтому яркой реакции не последовало. На следующей неделе ФРС США принимает решение по долларовой ставке. Это будет ключевым событием для глобальных рынков в этом месяце. От решения регулятора и его комментариев будет зависеть аппетит к риску на мировых рынках. Начиная с июля текущего года, мы наблюдаем укрепление доллара на фоне высоких процентных ставок в США. Дальнейшее укрепление продолжит оказывать негативное влияние на локальные валюты, в том числе и на рубль. Поддержку рублю смогут оказать экспортеры, которые начнут реализовывать валюту в рамках подготовки к налоговому периоду.