Когда заемщик оформляет кредит, он не всегда учитывает возможность возникновения непредвиденных обстоятельств, способных негативно сказаться на его платежеспособности.

В результате возникают просрочки, риск потери залогового имущества, по отношению к неплательщику применяются штрафные санкции и другие меры, направленные на возврат денежных средств. В такой ситуации оптимальным решением может стать получения кредитных каникул.

О кредитных каникулах

Интересно, но многие программы кредитования не предусматривают предоставления заемщикам кредитных каникул. Однако при возникновении трудностей с выплатой долга банк может пойти на встречу и снизить финансовую нагрузку клиента посредством каникул в индивидуальном порядке.

В зависимости от политики каждого конкретного банка кредитные каникулы могут быть предоставлены в виде:- полного освобождения от обязательств по совершению регулярных платежей на определенный срок. Подобное урегулирование проблемы возможно только при наличии весомых обстоятельств тяжелой болезни заемщика, потери ним работы.

Последствия кредитных каникул

Впоследствии, по окончании кредитных каникул, долг придется возвращать, но ежемесячный платеж будет увеличен или же придется продлить срок кредитования, сохранив размеры выплат — отсрочки погашения тела кредита. В этом случае даже несмотря на кредитные каникулы, заемщик будет обязан ежемесячно оплачивать проценты по займу.

Вывод о кредитных каникулах

Очень часто кредитные каникулы сопровождаются сменой валюты займа. Например, кредит взятый в валюте переводится в рубли, так как из-за падения курса заемщик больше не в силах оплачивать его. Если же снижение платежеспособности не удается купировать в сжатые сроки, то заемщику следует обдумать свою ситуацию и обратиться к банку с просьбой уже не о кредитных каникулах, а увеличении срока кредитования и уменьшения размера обязательных платежей.