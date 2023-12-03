Сегодня банкиры не всегда настаивают на документальном подтверждении платежеспособности заемщика или оплате обязательного первоначального платежа. Однако требования наличия у клиента местной регистрации все так же остается актуальным.

В том, что банкиры настаивают на обязательном наличии у потенциального заемщика постоянной или хотя бы временной регистрации в регионе присутствия банка, нет ничего удивительного. Заемщик, проживающий и зарегистрированный в другом городе или регионе, вполне может уехать к себе домой. И если такой клиент будет уклоняться от возврата задолженности, найти должника и истребовать свои деньги банкирам будет непросто.

Однако когда речь идет о том, чтобы получить кредит иногородним в Москве, многие банки готовы обслуживать заемщиков, как с временной, так и с постоянной регистрацией.



Отсутствие постоянной регистрации может стать достаточным основанием для банкиров, чтобы ужесточить условия кредитования. Речь может идти об ограничении максимальной суммы кредита или повышении базовой процентной ставки. В то же время наличие временной регистрации будет достаточным для того, чтобы:

— оформить стандартный кредит наличными;

— получить POS- кредит в магазине или оформить товарный кредит в банке;

— взять кредитную карту.

Кредит иногородним в Москве: что повысит лояльность банкиров?

Кредиторам важно, чтобы заемщик полностью расплатился с долгом и доставил банку минимум хлопот. Поэтому для клиентов с временной регистрацией действуют жесткие ограничения при определении срока кредитования. Полностью расплатиться с банком заемщик обязан до той даты, когда срок действия временной регистрации будет прекращен.

Легче получить кредит иногородним в Москве будет при условии, что заемщик имеет положительную кредитную историю, особенно если успешный опыт кредитования он имеет в выбранном банке.

Предоставление ликвидного залога (недвижимости, автомобиля, средств на депозите) также существенно увеличивает шансы клиента на одобрение со стороны банкиров. Альтернативой предоставлению залога может стать приглашение платежеспособного поручителя, который имеет официальный стабильный доход и постоянную регистрацию в регионе присутствия банка.

Иногда для получения кредита заемщику со временной регистрацией необходимо предоставить банкирам больше документов, подтверждающих его надежность и наличие стабильного заработка. Потребоваться может: копия трудовой книжки, справка о доходах, документы, подтверждающие наличие в собственности у заемщика ценного имущества.

Проще всего получить кредит иногородним в Москве, если за заемными средствами в банк обращается участник зарплатного проекта кредитной организации или вкладчик банка. Участникам зарплатных проектов банки часто предлагают единые льготные условия вне зависимости от того, постоянную или временную регистрацию имеет потенциальный заемщик.

Более высокие шансы на получение кредита россиянин с временной регистрацией будет иметь, если в качестве кредитора выберет банк, имеющий отделения в регионе, где клиент имеет постоянную регистрацию.

Если с получением кредита в банке возникли сложности, можно оформить кредитную карту через Интернет. В этом случае кредитору может оказаться не важным место постоянной регистрации заемщика: банкиров будет интересовать величина и стабильность дохода заемщика, а все возможные риски будут изначально закладываться в стоимость кредитования.

Реальной альтернативой банковскому кредиту может стать заем в МФО, однако такой продукт имеет максимальную величину переплаты. Получить нужную сумму можно также, воспользовавшись возможностями Р2Р кредитования или оформив заем в электронной платежной системе.