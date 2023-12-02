Чтобы успешно вести бизнес требуется инвестирование, которое может быть как из собственных, так и за счет финансовых организации в качестве кредита для ИП.

Определение понятия

Кредитование малого бизнеса – это вложение заемных средств в деятельность частного предпринимателя или физического самозанятого лица с целью расширения границ влияния или для начала дела. Предоставление кредитов ИП осуществляется многими банками, достаточно только предъявить документальные доказательства доходности предприятия, например, в качестве декларации 3-НДФЛ.

Другое дело кредитование бизнеса, начинающегося с нуля, банки к таким предпринимателям относятся с недоверием и совершенно неохотно предоставляют средства. Так как в отличие от уже зарекомендовавшего себя бизнесмена или наемного работника у них нет доказательств стабильного дохода, остается только предполагать уровень будущей доходности, исходя из бизнес-плана.

Но и в таком случае существует определенный план взаимодействия заемщика и банка.

Подготовка для получения кредита ИП с нуля

Перед обращением в банк следует тщательно подготовить все основы, которые при качественной подготовке должны помочь получению кредита для предпринимателя.

Пункты подготовки

Бизнес-план. С построения данной документации следует начинать весь процесс будущего дела, так как именно она закладывает варианты стратегий по развитию бизнеса. Бизнес-план должен убедить инвесторов в перспективности будущего дела, показать им все преимущества от вложений в него

Определение франшизы. Самый оптимальный вариант – это выбор в качестве франчайзинговой компании, являющейся клиентом банка. Наличие франшизы, это покровительство раскрученного бренда, работа под его эгидой, своего рода лицензирование, которое уже на начальных этапах обеспечит предприятию доходность

Предоставление гарантий. Не всегда существует подобная возможность, но все же наличие залогового имущества или прочих гарантий, например, в качестве депозитных средств является весомым аргументом для банка

Пошаговая инструкция кредитования ИП

Соответствие требованиям. Банк следует выбирать таким образом, чтобы оптимально подходить под его условия: наличие бизнес-плана; наличие залогового имущества, ценных бумаг или счета в банке; доказательство существующей доходности; хорошая кредитная история и отсутствие любого вида задолженности; наличие поручителей или созаемщиков; регистрация в том же регионе, что и отделение банка, а также ведение будущего бизнеса; соответствие возрастным параметрам, обычно они находятся в пределах 27 – 45 лет; семейное положение, желательно наличие семьи; размер ежемесячных расходов; отсутствие судимости, зависимости, справка с психдиспансера. Сбор документов. Папка должна состоять из примерно такой документации: удостоверение личности; ИНН; бизнес-план; справка по форме 2-НДФЛ, 3-НДФЛ; документация на имущество; справка из банка об открытом счете, депозите; заявление заемщика; заявление созаемщиков; при наличии созаемщиков, они должны собрать пакет документов идентичный основному от заемщика; при наличии недвижимости, в которой будет деятельность вестись, документы на нее; письмо от франчайзера о сотрудничестве. Обращение в банк. После окончания подготовительной работы необходимы следующие действия: поход в банк; выбор кредитной программы; подача банковскому сотруднику папки документов и заявления; предоставление гарантий; получение одобрения и требуемой суммы.

Конечно, же у банка могут возникнуть дополнительные требования или вопросы, которые следует предвидеть и максимально к ним подготовиться. например, изучение сектора рынка, в котором собрался работать заемщик и уровня доходности в нем.

Какими факторами руководствуется банк при выдаче кредита ИП

Итак, заемщик должен быть предельно положительным и иметь отличные гарантии, чтобы получить кредит. В принципе банк при принятии решения будет опираться всего на 4 критерия: перспективность; грамотность бизнес-плана; наличие франшизы; финансовое положение заемщика на текущий момент.

При этом с целью анализа клиента банк использует шаблон, который может быть составлен по одному из 2 вариантов:

Мониторинг заемщика и вынесение решения относительно его платежеспособности и рисков для банка.

Применение скоринга на основании математических исчислений, согласно которым заемщик относится к одной из групп риска.

В некоторых случаях могут применятся оба подхода для принятия окончательного решения.

Что, если банк отказал?

Если банк отказывает в предоставлении кредита для предпринимателя, можно попробовать другие варианты кредитования, не имеющие основной цели.

Например: потребительское кредитование – выдается такой кредит практически любым банком, при минимальном пакете документов. Недостаток только в том, что в такой способ можно получить небольшую сумму; обращение в специализированные центры, предназначенные для поддержки малого бизнеса – если там понравится составленный бизнес-план, заявителя могут профинансировать; партнерство крупной компании, которая выступит в качестве инвестора, но для этого необходимо также предоставить все доказательства перспективности проекта будущего бизнеса.

Получение кредита для бизнеса ИП является достаточно простым действием, если предварительно все тщательно подготовить и иметь на руках два важных аспекта – отлично сформированный бизнес-план и гарантии платежеспособности.

При этом в случае отказа существуют альтернативы решения вопроса, которыми можно воспользоваться при использовании уже существующего пакета документов.

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