Во время прохождения предвыборной кампании финансовая и социальная деятельность российских политиков начинает неожиданно набирать обороты. Последние выборы президента не стали исключением. Тогда некоторые кандидаты нас упорно заверяли в том, что заняв президентское кресло, первым делом они снизят ипотечные ставки на 5-6 %.

Доступность ипотеки среднестатистическим гражданам уже давно является больной темой для правительства, да и для россиян тоже. Ясно, что просто так ипотечные кредиты не подешевеют. Для этого необходим какой-то стимул, который позволит кредитным организациям выиграть на снижении процентной ставки. Конкретно для России возможен вариант поддержки государством. Без нее в настоящее время дешевая ипотека невозможна.

Российская ипотека в настоящее время

По данным финансовых аналитиков, уже сейчас в России работают кредитные программы, направленные на помощь в приобретении жилья путем снижения ипотечной ставки. Но если заглянуть поглубже, то выяснится интересный факт о том, что проценты по ипотеке при поддержке государства не особо отличаются от процентов, которые берут обычные кредитные организации при оформлении той же ипотеки. Банки, другие кредитные учреждения, политики – все наперебой обещают значительное понижение ипотечных ставок. Для примера, банковские организации Европы предоставляют ипотечные займы со ставкой 3-5 % годовых. Российским ипотечным программам дойти до таких показателей поможет только чудо. Правительство, несомненно, пытается как-то снизить проценты по ипотеке, но пока безрезультатно. Существуют официальные прогнозы, исходя из которых следующий год снова «порадует» нас ростом ипотечных ставок примерно до 14 % годовых.

Специалисты, деятельность которых связана с вопросами ипотечных ставок, и другие финансовые эксперты утверждают, что наше правительство и руководство банков просто обязаны всеми возможными способами добиться снижения процентных ставок по ипотеке. Не лишней будет и помощь таким заемщикам, которые пытаются оформить ипотеку на приобретение жилья «эконом-класса». Такие потенциальные заемщики обычно испытывают финансовые затруднения при покупке недвижимости.

Необходимо учитывать, что ежедневно в Россию на заработки прибывает множество представителей ближнего зарубежья, основная масса которых остается в нашей стране на ПМЖ. И каждому из них нужно где-то жить. Обычно такие люди снимают временное жилье, но им просто необходимы собственные квартиры. А все жилые дома, которые возводятся в последнее время, являются современными жилыми комплексами, по своей стоимости превосходящими в разы возможности среднестатистического россиянина. Бесспорно, недвижимость, которая построена в элитных, богатых районах, пользуется популярностью, но цены на нее гораздо выше обычных. И ценовую планку чаще всего устанавливают сами застройщики, желающие взять с продажи как можно больше, а не продавцы.

Дешевая ипотека и ее реализация

По мнению Игоря Шувалова, существует несколько способов, позволяющих снизить цены на жилье, при этом снизятся и ипотечные ставки, благодаря чему ипотека станет более реальной для средних слоев населения России. Одним из таких способов является следующее предложение Шувалова: нужно дополнительно застроить территорию более 100 м. Участвовать в этой застройке должны различные строительные организации, а не только монопольно работающие в России компании-застройщики. Застройщиков можно привлечь из ряда стран: Белоруссии, Казахстана, Китая и Италии. Создание здоровой конкуренции среди застройщиков приведет к снижению цен на недвижимость в России. Также Шувалов отметил, что продумал несколько идей, касающихся снижения ипотечных ставок до 9-10 % годовых. Конкретные предложения Шувалов отправил президенту России.

Исходя из вышеописанного материала, становится понятно, что российское правительство все же пытается как-то понизить ипотечные ставки. Но будут ли достигнуты какие-либо положительные эффекты, сказать сложно. По утверждениям одних экспертов, такие меры вполне могут привести к снижению цен на жилье, а другие авторитетные специалисты заявляют, что эти меры только усугубят ситуацию с ипотечными займами в нашей стране, которая и без того сложная. Нам же остается только следить за тем, как развиваются события, связанные с данной проблемой, и верить, что все изменится к лучшему. А время все расставит по своим местам.