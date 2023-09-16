Банки готовятся к подъему ставок по депозитам

После очередного увеличения ключевой ставки в ЦБ ожидают перетока средств населения из накопительных счетов в срочные депозиты. Ряд банков уже объявили о планах поднять ставки по вкладам и накопительным счетам. Но в целом участники рынка не планируют существенного роста доходности по этим инструментам. Эксперты полагают, что банки могут начать поднимать доходность по длинным вкладам, поскольку ЦБ предупредил, что период высокой ключевой ставки может быть длительным.

Решение о повышении ключевой ставки еще на 1 п. п., до 13%, объявленное в пятницу, 15 сентября, Банком России, спровоцировало аналогичные действия коммерческих банков. Альфа-банк заявил, что повышает ставку по вкладам, Газпромбанк пообещал ее рост по вкладам и накопительным счетам. Размер повышения в банках не уточнили, но отметили, что их вклады уже самые доходные на рынке — под 12,5% годовых. Банк «ФК Открытие» также пообещал увеличить ставки по своим сберегательным продуктам.

С начала года средняя максимальная ставка по вкладам десяти крупнейших банков находилась вблизи 8% годовых и стала заметно расти во второй декаде августа после резкого повышения ключевой ставки. К первой декаде сентября она дошла до 9,7% годовых. Максимальный показатель средней ставки по депозитам на три-шесть месяцев достигал 10,4% годовых.

Вместе с тем, по словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, Банк России планирует сохранить ключевую ставку на высоком уровне в течение длительного времени. И, по ее словам, «на депозитном рынке наблюдается переток средств населения с текущих счетов на срочные вклады, мы ожидаем ускорения этого процесса благодаря дальнейшему повышению привлекательности рублевых сбережений».

Но пока не все банки готовы включиться в новую гонку ставок. Так, в ВТБ сообщили, что банк пока сохраняет текущие условия для своих клиентов, но будет реагировать на изменения рыночной ситуации. «По сберегательным продуктам ВТБ еще в августе предложил своим клиентам повышенную доходность до 12% годовых, дальнейшие решения могут последовать в течение двух недель»,— сообщили в банке. Руководитель службы пассивов и комиссионных продуктов Почта-банка Геннадий Чаусов не ожидает дальнейшего существенного роста ставок по вкладам, поскольку во многом он уже был заложен в недавние повышения ставок банками. «Потенциал их роста на текущий момент почти исчерпан, в краткосрочной перспективе рынок может отреагировать небольшим увеличением ставок по накопительным и сейф-счетам, поскольку ставки по ним более гибкие к изменениям на рынке»,— сказал он.

Эксперты также не ожидают резкого роста ставок по вкладам и накопительным счетам. По словам управляющего директора по валидации рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрия Беликова, максимальные процентные ставки по десятке крупнейших банков с учетом очередного повышения ключевой ставки могут прибавить 0,8–1 п. п. на горизонте месяца. «В ноябре—декабре рост может продолжиться, но, вероятнее всего, будет сдержанным»,— считает он. В пользу роста ставок по вкладам, помимо проинфляционных факторов и названной вероятности дополнительного повышения ключевой ставки, говорит ужесточение конкуренции банков за устойчивое фондирование. «Сдерживающим фактором выступит неготовность банков слишком сильно терять в чистой процентной марже, поскольку по активным операциям ставки не могут быть оперативно подстроены под изменение ключевой ставки из-за снизившейся мобильности активов и высокой долговой нагрузки заемщиков»,— отмечает Юрий Беликов. Дальнейший рост нагрузки по процентным платежам — «это избыточные кредитные риски для банков», считает эксперт.

Драйверами сегмента, по мнению Геннадия Чаусова, по-прежнему останутся краткосрочные и среднесрочные вклады, по которым на текущий момент сохраняются самые высокие ставки, а также накопительные счета. Однако Юрий Беликов не исключает и повышения доходности по более длинным вкладам. Во-первых, основные объемы вкладов распределены по двум противоположным полюсам — в кластерах до востребования и на срок свыше полугода — промежуточные по срокам продукты слабо развиты и не сильно востребованы, отмечает он. Во-вторых, регулятор намекает, что период высоких ставок необязательно будет коротким, это вопрос эффективности таргетирования инфляции, а с этим есть неопределенности. В-третьих, банкам нужно удлинять и стабилизировать свое фондирование, резюмировал эксперт.