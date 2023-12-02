Как создать хорошую кредитную историю?

Не всегда получается накопить достаточную сумму денег, чтобы купить понравившуюся вещь, заплатить за обучение или съездить в отпуск. И тогда приходится идти в банк за займом. Для получения займа, кроме подтверждения вашей платежеспособности и предоставления документов, удостоверяющих личность, банк запрашивает КИ. Положительная кредитная история, пожалуй, один из самых важных аспектов, учитываемых при рассмотрении заявки.

Как банки узнают о КИ?

При рассмотрении заявки на оформление кредита банковский сотрудник берет с вас письменное заявление о том, что не возражаете о изучении вашей кредитной истории. Кредитор делает запрос в Бюро кредитных историй, откуда ему приходит отчет о предыдущих кредитах. В отчете указываются суммы всех ваших займов, характер их погашения (досрочно, с просрочками или в срок), все изменения в договоре.

На основании кредитной репутации банк составляет клиентский портрет, насколько обязательны и дисциплинированны в погашении кредита. Если КИ не вызывает у банка доверия, то, скорее всего, в займе вам откажут. Однако, если уже был заем с положительной кредитной историей, то могут предложить более интересные условия по займу.

Как создать КИ?

История по кредитам — это не отсутствие кредитов в прошлом, а вовремя погашенный заем, без просроченных платежей. Положительная кредитная история — это возможность оформлять любые кредиты, выбирать ту или иную кредитную линию, получать от банков специальные предложения на выгодных условиях, получать максимально возможную сумму займа. А некоторые банки даже берут на себя первый платеж при отсутствии просрочек. Если погасили кредит досрочно, то будьте уверены, что в течение месяца перезвонят и предложат оформить ещё один.

Как сделать хорошую кредитную историю?

  1. При оформлении ссуды, кредитной карты и ипотеки следует выбирать те банки, в которых рассматривается досрочная выплата кредита без применения штрафов и санкций. Досрочное погашение позволяет улучшить кредитную репутацию и повысить ее рейтинг. Пожалуй, самым важным моментом в создании кредитной истории является отсутствие просроченных платежей. Трезво оценивайте свою платежеспособность при оформлении кредита. Просрочка ежемесячного платежа более чем на 1 месяц безнадежно испортит вашу кредитную историю.
  2. Если все-таки случилось так, что не можете оплатить кредит в указанный срок, то нужно прийти в банк с заявлением, в котором аргументированно изложить факты, препятствующие оплате. Также лучше приложить подтверждающие документы. Обычно в таких случаях банковские сотрудники идут навстречу клиенту и предлагают ему отсрочку платежа либо снижают размер ежемесячной выплаты, увеличивая срок кредитования. При обращении клиента банки обычно не сообщают в кредитное бюро о просрочках, чтобы не портить кредитную историю.
  3. Чтобы узнать свою КИ, нужно подать заявку в НБКИ лично. Если в вашем городе нет офисов НБКИ, то можно отправить по почте копии нужных документов с нотариально заверенными подписями. Заявка на получение отчета рассматривается от 3 до 10 дней и раз в год предоставляется бесплатно.

Чтобы не иметь в будущем проблем с оформлением кредита, нужно уже сегодня позаботиться о своей кредитной биографии. Правильно рассчитывайте свои финансовые возможности и не допускайте просрочек при погашении кредитов, тогда любой банк с радостью согласится сотрудничать.

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