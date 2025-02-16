Изменения в кассовой дисциплине: новые требования для рынков и общепита

С 1 марта текущего года вступают в силу изменения в законодательстве Российской Федерации, касающиеся использования контрольно-кассовой техники (ККТ) на рынках и в предприятиях общественного питания. Данные нововведения направлены на повышение прозрачности расчетов и улучшение контроля за соблюдением налогового законодательства.

Обязательное использование ККТ на рынках

Рынки, ранее освобожденные от обязательного применения ККТ, теперь должны будут использовать кассовую технику при осуществлении всех видов торговых операций. Это касается как стационарных торговых точек, так и временных павильонов. Данное требование распространяется на все виды товаров, включая продовольственные и непродовольственные товары.

Печать чеков в общепите до момента оплаты

В сфере общественного питания вводится новое правило, согласно которому предприятия обязаны выдавать фискальный чек до того, как клиент произведет оплату. Это означает, что чек должен быть напечатан сразу после оформления заказа, еще до получения денежных средств или банковской карты клиента.

Преимущества новых требований

Эти изменения позволят усилить контроль над оборотом наличных средств и повысить уровень налоговой дисциплины. Кроме того, они способствуют защите прав потребителей, предоставляя им возможность получить документальное подтверждение совершенной покупки.

Ответственность за несоблюдение требований

За нарушение новых правил предусмотрены административные штрафы. Размер штрафа зависит от суммы неучтенной выручки и может составлять значительный процент от этой суммы. В случае повторного нарушения санкции могут быть ужесточены.

Бизнесменам рекомендуется заранее подготовиться к введению новых требований, чтобы избежать возможных штрафов и обеспечить бесперебойную работу своих предприятий.

Таким образом, с 1 марта 2023 года владельцы торговых точек на рынках и заведений общественного питания должны будут соблюдать новые правила использования ККТ. Эти меры направлены на обеспечение прозрачности финансовых операций и защиту интересов потребителей.