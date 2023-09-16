Инвестиционная компания «Цифра брокер» сможет принудительно продавать ценные бумаги клиентов, стоимость позиции по которым не превышает $50, а местом хранения выступает «Фридом Финанс Европа ЛТД». Об этом говорится в обновленной версии договоров обслуживания брокерских счетов и ведения ИИС, которые действуют с 15 сентября.

«Новым регламентом компания предусматривает право по закрытию небольших позиций клиентов по иностранным ценным бумагам с тикером «.US» на сумму менее $50. Данное решение связано со сложностями сопровождения корпоративных событий по таким бумагам»,— уточнили «РБК Инвестициям» в компании.

Изначально предполагалось, что брокер может по своему усмотрению составлять перечень ценных бумаг, позиции по которым могут быть принудительно закрыты. Более ранние договоры предусматривали, что такие активы должны иметь в качестве места хранения «Фридом Финанс Европа», а стоимость позиции в портфеле не должна превышать $100.

С 3 июля «Цифра брокер» ввела ограничения на вывод средств клиентов в евро на счета в российских банках, а также в кредитных организациях нескольких стран. Исключение сделали для Райффайзенбанка. 31 июля брокер провел принудительную конвертацию валюты на счетах клиентов.