Ссудно-сберегательные товарищества создавались еще до революции. Такие организации объединяли денежные средства пайщиков. Не так давно на российском заемно-сберегательном работало немало кредитных кооперативов.

Что такое кредитно-потребительский кооператив?

Кредитно-потребительские кооперативы (КПКГ) работают на основании закона №117-ФЗ, изданного в 2001 г. Суть работы такой структуры заключается в добровольном объединении граждан с целью оказания финансовой взаимопомощи. В частности, из личных денежных средств предоставляются ссуды членам кооператива. Соответственно, деятельность КПКГ заключается в привлечении личных денег участников и передаче их нуждающимся членам организации в виде ссуды.

Пайщики получают доступ к займам на любые цели, средства предоставляются на период от нескольких месяцев до трех лет. Следующий кредит можно получить только после погашения предыдущего.

Преимущества КПКГ

Одно из основных преимуществ участия в КПКГ заключается в более простой процедуре получения денег в сравнении с банковскими кредитами. Процесс предполагает минимум формальностей, нет жестких требований к документации, а сами средства выдаются в кратчайшие сроки. Однако процентная ставка в таких кооперативах практически всегда выше банковской.

У кредитно-потребительских кооперативах есть и другие плюсы:

Управление организацией осуществляют сами пайщики, поэтому появляется возможность влиять на финансовые решения;

Для получения денег не нужны поручители, не требуется залог или справка о доходах;

В случае непредвиденных обстоятельств можно договориться с КПКГ по поводу реструктуризации задолженности. При этом долг не будет продан коллекторам;

Участники кооператива, вложившие в него деньги, получают более высокий доход, чем при размещении на банковских депозитах.

Кооператив может инвестировать средства пайщиков для получения дохода, однако здесь действуют некоторые законодательные ограничения.

Особенности деятельности кооперативов

Все условия работы КПКГ, а также условия предоставления займов регулируются уставом организации. При этом закон запрещает кооперативам выдачу займов людям, которые не являются их членами. Запрет распространяется и на предоставление кредитов любым юрлицам.

Устав определяет предельный размер ссуды, которая может быть выдана пайщику, а также объем всего фонда взаимопомощи. Как вариант такое решение может приниматься во время общего собрания членов организации. При выдаче кредитов членам кооператива оформляется договор займа в письменной форме.

Стать членом такого кооператива может любой россиянин. Для этого нужно заплатить вступительный взнос, а впоследствии ежемесячно уплачивать паевой сбор. Численность членов кооператива ограничивается минимальным показателем в 15 человек и максимальным – в 2 тысячи человек.

Каждый из членов кооператива одновременно является:

Вкладчиком;

Клиентом;

Заемщиком;

Управленцем;

Собственником.

Члены кредитного кооператива самостоятельно устанавливают порядок его функционирования, перечень предоставляемых услуг, условия выдачи займов, а также избирают руководство и контролируют его деятельность.

Однако следует помнить, что кредитно-потребительские кооперативы не являются банковскими организациями. Это означает, что государство не выступает гарантом сохранности вкладов, принадлежащих членам такой структуры.