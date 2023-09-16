Акции одного из ведущих разработчиков микропроцессоров, британской компании Arm Holdings выросли в цене на 25% в первый день торгов на бирже. Торги акциями на нью-йоркской бирже NASDAQ начались вчера, 14 сентября. К концу дня цена акций достигла $63,6 против первоначальных $51 (это было верхней границей установленного ранее ценового коридора) и $56 вчера сразу после открытия торгов. Тем самым общая оценка ARM достигла $65 млрд.

IPO Arm стало крупнейшим в мире с начала 2023 года. В ходе размещения компания, принадлежащая японской корпорации Softbank, привлекла $4,87 млрд.

Многие инвесторы и эксперты смотрят на размещение Arm с точки зрения перспектив всего рынка IPO, переживающего сейчас не лучшие времена. «Значит ли то, что Arm может прийти и провести хорошее IPO, что все могут сделать то же самое? Вероятно, нет. Но улучшаются ли условия? Да»,— цитирует Financial Times банкира, участвовавшего в размещении Arm и пожелавшего остаться анонимным.