Банк России меняет режим выплат по суверенным евробондам

ЦБ РФ установил новый режим для счетов типа «И». Если раньше иностранные владельцы российских суверенных евробондов получали выплаты через такие счета, то теперь средства будут идти на погашение задолженности по иностранным ценным бумагам. Для сохранения выплат иностранцы должны обратиться в НРД, иначе им придется требовать деньги от европейских депозитариев. По мнению экспертов, введение нового режима демонстрирует прогресс в решении проблемы замороженных активов и добавляет ликвидности российскому рынку.

Совет директоров Банка России 15 сентября утвердил и опубликовал правила нового режима счетов типа «И». Документ разработан во исполнение обязательств по еврооблигациям РФ в соответствии с указом от 9 сентября №665 и вступает в силу со дня опубликования.

Режим инвестиционных счетов типа «И» исходно установлен в июне прошлого года для обслуживания выплаты дохода по российским суверенным облигациям в пользу иностранных владельцев.

В частности, появилась возможность получать средства, хотя российским владельцам иностранных бумаг выплаты по принадлежащим им акциям и облигациям недоступны из-за санкций ЕС в отношении НРД, пояснил партнер Tomashevskaya & Partners Андрей Шпак. «Более того, европейские депозитарии отчитывались о фактическом присвоении миллиардных выплат по купонам и дивидендам, поступавших на замороженные счета российских владельцев в Euroclear и Clearstream»,— добавил он.

В частности, Euroclear за первое полугодие 2023 года заработал на заблокированных российских активах (на средствах, полученных от выплат процентов и погашения выпусков) €1,74 млрд, что более чем вдвое превысило показатель 2022 года — €824 млн.

Денежные средства, зачисленные, но не востребованные соответствующими держателями еврооблигаций, оставались заблокированными на счете типа «И», открытом на имя иностранного номинального держателя, уточнил юрист адвокатского бюро NSP Глеб Бойко. Так, согласно годовому отчету Euroclear, на счете типа «И», открытом на имя депозитария, по состоянию на 31 декабря 2022 года учитывалось 28,9 млрд руб. Кроме того, активы на счете типа «С» оценивались в 188,5 млрд руб.

Указом президента от 9 сентября был определен новый порядок получения дохода по таким облигациям. Для российских инвесторов, хранящих активы в российских депозитариях, ничего не меняется — доход будет автоматически зачисляться на брокерские счета без участия инвестора, отмечает директор департамента управления активами УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Майоров. Однако для иных участников требуется в 60-дневный срок с даты начисления дохода обратиться в НРД с заявлением, и если оно будет положительно рассмотрено, то доходы будут выплачены в 90-дневный срок с даты начисления дохода, добавляет эксперт.

По сути, иностранным владельцам предлагается получить причитающиеся выплаты аналогичным способом с европейских депозитариев за счет удержанных теми средств российских инвесторов, отмечает господин Шпак.

Счета типа «И» введены с двумя целями, считает независимый финансовый аналитик Андрей Бархота. Первая — продемонстрировать прогресс в решении проблемы замороженных активов, вторая — добавить российскому рынку ликвидности и «толику уверенности для инвесторов». «По мысли мегарегулятора зачисление и списание средств по счетам типа «И» может в той или иной мере ослабить давление на рубль и быть контринфляционным фактором.

При этом выпуск замещающих облигаций будет, вероятно, продолжен, но меньшими темпами, чем раньше»,— считает эксперт. Вместе с тем влияния на котировки внебиржевого рынка данное событие не оказало, отмечает директор департамента инвестиционно-корпоративного бизнеса «Цифра брокер» Александр Цыганов.

Крупнейшие зарубежные клиенты российских брокеров (на 30.06.2023)

Юрисдикция Количество клиентов всего (шт.) В том числе физлица (чел.) Активы (млрд руб.) Изм. за квартал (%) В том числе (млрд руб.) Денежные средства Ценные бумаги Кипр 603 15 505,86 -1,3 11,33 499,18 Международные компании на территории САР 20 — 133,58 1227,0 0,02 145,68 ОАЭ 88 5 89,45 42,0 2,88 73,80 Великобритания 142 103 82,58 9,2 8,44 74,17 Белиз 21 — 56,21 34,8 8,41 49,78 Панама 8 — 30,93 722,6 0,10 30,84 Белоруссия 7111 7049 20,12 -14,1 1,16 22,70 Виргинские острова (Британские) 99 — 19,73 -48,0 1,17 18,48 Казахстан 3228 3167 16,23 5,2 8,51 7,62 Сейшелы 21 — 14,48 22,1 0,17 13,88 Китай 242 238 13,37 2,4 0,07 13,29 Сингапур 11 4 13,19 12,2 0,12 13,07 Франция 129 127 6,49 10,4 0,13 6,35 Швейцария 51 38 5,70 293,9 0,08 5,62 Хорватия 34 34 5,59 25,8 0,003 5,58

Прочерк — показатель отсутствует.

Источник: по данным Банка России.