Зампред ЦБ Заботкин выступил против ограничений на движение капитала

Заместитель председателя Центробанка России Алексей Заботкин заявил, что регулятор выступает против введения дополнительных ограничений на движение капитала. Так он отреагировал на предложение Минфина рассмотреть вопрос о частичном возвращении валютного контроля, чтобы предотвратить отток капитала из РФ в дружественные страны.

Алексей Заботкин

«В целом мы усиление ограничений на движение капитала не поддерживаем. Считаем, что те ограничения, которые сохраняются, они сохраняются исключительно по логике симметричности действий в отношении тех ограничений, которые наложены на нас в рамках санкций»,— сообщил господин Заботкин в ходе заседания комитета Госдумы по финансовому рынку (цитата по ТАСС).

В ходе этого же заседания думского комитета заместитель министра финансов России Алексей Моисеев сообщил, что сейчас в правительстве рассматривается вариант частичного восстановления валютного контроля. Эти меры, по его словам, нужны для сдерживания оттока капитала в дружественные страны.

Кроме того, Минфин предлагает ввести репатриацию валютной выручки экспортеров. Сейчас ведомство обсуждает разные варианты работы этого механизма, а также процентовки и валюты, в которых такой механизм стоит установить. Однако в ЦБ на данный момент выступают и против этой идеи.

Последние новости

Показать больше

Последние новости финансов

Показать больше

Зампред ЦБ Заботкин выступил против ограничений на движение капитала

Заместитель председателя Центробанка России Алексей Заботкин заявил, что регулятор выступает против введения дополнительных ограничений на движение капитала. Так он отреагировал на предложение Минфина рассмотреть вопрос о частичном возвращении валютного контроля,

Читать далее >

Зампред ЦБ: ставка 8,5% привела бы к «хорошо трехзначному» курсу доллара

Зампред Центробанка РФ Алексей Заботкин сообщил, что сохранение ключевой ставки на уровне 8,5% могло бы привести к ослаблению курса рубля до «хорошо трехзначной» цифры. В связи с этим было принято

Читать далее >

Что делать россиянам, когда банки повышают ставки по вкладам и кредитам

«Сравни»: после повышения ставки ЦБ интерес россиян к вкладам вырос на 70% После того как 15 сентября ЦБ повысил ключевую ставку, россияне стали активно интересоваться краткосрочными вкладами и ипотекой. По данным финансового маркетплейса «Сравни»,

Читать далее >

Партнеры

Микрозаймы

Кредитные карты

Деньги под залог недвижимости

Рефинансирование кредита и потребительский кредит

Дебетовые карты

Бизнес

Автокредит

Инвестиции и вклады