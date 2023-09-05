Центробанк на заседании совета директоров 15 сентября может повысить ключевую ставку из-за проинфляционных рисков. Об этом сообщил заместитель председателя регулятора Алексей Заботкин.

«Проинфляционные риски остаются значительными. Мы будем уточнять наш прогноз, и обновленный прогноз будет опубликован по итогам заседания 15 сентября, решение будет основано на этом прогнозе. Мы не исключаем возможности повышения ключевой ставки»,— заявил Алексей Заботкин на форуме «Цифровые финансы: новая экономическая реальность».

Ранее сегодня, 5 сентября, глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков заявил, что Центробанк может снова повысить ключевую ставку, если доллар приблизится к отметке 100 руб. Такой сценарий он назвал маловероятным. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина тоже допускала увеличение ставки, но при этом не отрицала возможности ее сохранения на уровне 12% годовых.

По словам Алексея Заботкина, оперативные данные по инфляции таковы, что показатель будет ближе к верхней границе прогноза на текущий год 5,0–6,5%. Он добавил, что повышенный объем импорта, спрос на который поддерживается расширением кредитования и внутреннего спроса, продолжает оказывать влияние на курс рубля. Вместе с тем ВВП, по его словам, также на данный момент движется ближе к верхней границе прогноза в 1,5–2,5%.

15 августа cовет директоров Центробанка повысил ключевую ставку с 8,5% до 12%. Регулятор объяснил это необходимостью ограничить риски для ценовой стабильности. После этого доллар падал до 95 руб./$.