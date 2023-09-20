Зампред ЦБ: ставка 8,5% привела бы к «хорошо трехзначному» курсу доллара

Зампред Центробанка РФ Алексей Заботкин сообщил, что сохранение ключевой ставки на уровне 8,5% могло бы привести к ослаблению курса рубля до «хорошо трехзначной» цифры. В связи с этим было принято решение повысить ставку до 13% годовых.

Алексей Заботкин

«С точки зрения того, насколько влияет ставка на курс. Очень сложно рассуждать в терминах «если бы да кабы», но я думаю, и коллеги с экономическим образованием подтвердят, что если бы ставка осталась 8,5%, то мы бы сейчас смотрели на другой уровень обменного курса, который был бы, скорее всего, хорошо трехзначным»,— сообщил господин Заботкин в ходе заседания комитета Госдумы по финансовому рынку (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, в текущей ситуации все еще возможны «разные скачки курса», однако регулятор делает все, чтобы этого не происходило.

Банк России 15 сентября 2023 года повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов — с 12% до 13%. Одной из причин внепланового повышения ставки было резкое ослабление рубля. Изменение ставки произошло в третий раз подряд: 21 июля регулятор поднял ставку с 7,5% до 8,5%, затем еще раз на внеочередном заседании 15 августа — до 12%.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

Последние новости

Показать больше

Последние новости финансов

Показать больше

Зампред ЦБ Заботкин выступил против ограничений на движение капитала

Заместитель председателя Центробанка России Алексей Заботкин заявил, что регулятор выступает против введения дополнительных ограничений на движение капитала. Так он отреагировал на предложение Минфина рассмотреть вопрос о частичном возвращении валютного контроля,

Читать далее >

Зампред ЦБ: ставка 8,5% привела бы к «хорошо трехзначному» курсу доллара

Зампред Центробанка РФ Алексей Заботкин сообщил, что сохранение ключевой ставки на уровне 8,5% могло бы привести к ослаблению курса рубля до «хорошо трехзначной» цифры. В связи с этим было принято

Читать далее >

Что делать россиянам, когда банки повышают ставки по вкладам и кредитам

«Сравни»: после повышения ставки ЦБ интерес россиян к вкладам вырос на 70% После того как 15 сентября ЦБ повысил ключевую ставку, россияне стали активно интересоваться краткосрочными вкладами и ипотекой. По данным финансового маркетплейса «Сравни»,

Читать далее >

Партнеры

Микрозаймы

Кредитные карты

Деньги под залог недвижимости

Рефинансирование кредита и потребительский кредит

Дебетовые карты

Бизнес

Автокредит

Инвестиции и вклады