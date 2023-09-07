Как может быть организован процесс возврата заблокированных средств российских инвесторов
Минфин рассчитывает начать обмен замороженными активами до конца года. Причем сделки будут проходить добровольно, государство создаст для этого условия на законодательном уровне, заявил директор одного из департаментов ведомства Иван Чебесков. Такую схему Министерство финансов предложило еще в конце августа. Впрочем, как на практике будет выглядеть механизм, не уточнило. Известно лишь, что на первом этапе власти надеются разблокировать активы россиян на сумму 100 млрд руб. Причем речь идет о бумагах инвесторов с небольшими портфелями.
Есть ли шанс организовать обмен? И на каких условиях? Этот вопрос “Ъ FM” обсудил с управляющим директором инвесткомпании «Иволга Капитал» Дмитрием Александровым:
«Допустим, какой-то недружественный нерезидент владел акциями Сбербанка и получил дивиденды, которые сейчас заморожены на счетах типа «C», и там есть рублевые остатки. Параллельно розничный инвестор мог владеть акциями, например, Apple. Предлагается поменять замороженные акции Apple на замороженные рубли. В результате такого обмена российский розничный инвестор просто получит кэш, а иностранный получит ценную бумагу и теоретически сможет ее разблокировать, перевести, например, в другой депозитарий, который находится за пределами России, либо иным образом обналичить.