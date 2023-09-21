ЦБ ожидает замедления кредитования

Банк России уже в ближайшие недели рассчитывает на эффект от повышения ключевой ставки в виде замедления кредитования. Эксперты, впрочем, уверены, что это произойдет не раньше октября. Замедление в первую очередь затронет необеспеченную розницу и МСБ, ипотека и крупный бизнес ощутят последствия в меньшей степени. Прибыльность банков, полагают участники рынка, при этом не пострадает.

Зампред ЦБ Алексей Заботкин в ходе расширенного заседания комитета Госдумы по финансовому рынку сообщил, что регулятор уже в ближайшие недели ожидает оперативных данных о снижении темпов кредитования в РФ в ответ на повышение ключевой ставки. Он уточнил, что на фоне льготных программ замедление происходит медленнее возможного.

На прошлой неделе совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 13% годовых. В регуляторе пояснили, что будут оценивать целесообразность ее дальнейшего повышения на ближайших заседаниях.

«Мы специально внеочередным образом сегодня уточнили прогноз, потому что произошли серьезные изменения с точки зрения динамики курса и темпов роста кредитования, которые во многом выше того, что мы прогнозировали»,— сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина 15 сентября.

Тогда же ЦБ обновил прогнозы роста кредитования. Согласно новым оценкам Банка России, рост корпоративного кредитования в 2023 году составит 14–18% (ранее предполагалось 12–16%). Прогноз по кредитованию физических лиц в 2023 году оставлен без изменений — на уровне 15–19%, также сохранен прогноз по темпам роста ипотеки — 17–21%.

В то же время ожидания по росту корпоративного кредитования на 2024 год снижены до 7–12% (ранее 9–14%), розничного кредитования — 7–12% (ранее 9–14%), ипотеки — 9–14% (ранее 10–15%). Прогнозы по динамике кредитования в 2025 и 2026 годах сохранились: в целом рост на 8–13%, в корпоративном и розничном – также 8–13%, в ипотечном — 10–15%.

Управляющий директор НКР Михаил Доронкин полагает, что замедление кредитования, скорее всего, можно будет заметить уже в октябре. Сентябрь окажется вполне успешным с точки зрения выдач, поясняет эксперт, поскольку заемщики стремятся получить уже одобренные кредиты по старым ставкам.

По мнению управляющего директора по валидации «Эксперт РА» Юрия Беликова, «в обозримом будущем» выдачи кредитов замедлятся во всех розничных сегментах. «Ипотечное кредитование — из-за вступающих в силу с октября консервативных надбавок к риск-весам кредитов с неоптимальным соотношением первоначального взноса и долговой нагрузки заемщика, а также вследствие повышения порога входа для льготных программ и роста ставок по рыночной ипотеке,— пояснил господин Беликов.— Потребительское кредитование — из-за ужесточения макропруденциальных лимитов и роста ставок. Автокредитование — из-за роста ставок».

Как отмечает партнер аудиторско-консалтинговой компании ФБК Анастасия Терехина, в первую очередь замедлится розничное кредитование. Это произойдет во всех сегментах, но в необеспеченном кредитовании снижение темпов окажется наибольшим: «На ипотеке и автокредитах рост ставок может сказаться чуть меньше».

В корпоративном кредитовании могут снизиться темпы выдач средств субъектам малого и среднего бизнеса, полагает господин Беликов. Кредитование крупных корпоративных клиентов, уточняет эксперт, значительно не пострадает, потому что «им в любом случае необходимо рефинансировать долги, сформировавшиеся в 2020–2022 годы».

Одним из существенных рисков Анастасия Терехина видит снижение кредитного качества клиентов в силу роста долговой нагрузки на фоне увеличения ставок. «В корпоративном сегменте чувствительность к росту ставки может быть ниже,— добавляет госпожа Терехина.— Бизнес способен перекладывать рост стоимости привлечения средств на конечных потребителей своих услуг».

Вместе с тем эксперты не ожидают прямого отрицательного влияния спада кредитования на прибыльность банков. «Несмотря на уменьшение объемов, рост ставок предполагает увеличение процентного дохода,— поясняет госпожа Терехина.— В то же время есть плавающая ставка, которая автоматически принесет переоценку активов». По ее словам, плавающими ставками «пользуются преимущественно крупные банки на крупных кредитных чеках».