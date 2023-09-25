Как финансовые организации вычисляют недобросовестных заемщиков
На банковском рынке появился новый вид мошенников. Их называют заемщики-«шоперы». Таким клиентам удается одновременно набрать кредитов сразу в нескольких финансовых организациях. На это обратила внимание компания «АктивБизнесКонсалт» (АБК) — дочка «Сбера». Как такое возможно? И почему банки не блокируют таких клиентов? Выясняла Аэлита Курмукова.
Мошенники работают через платформы-агрегаторы и одновременно подают заявки на кредит сразу в несколько финансовых институтов. И получают одобрение. Это при том, что банки ужесточили условия для выдачи займов.
Как финансовые организации вычисляют недобросовестных заемщиков На банковском рынке появился новый вид мошенников. Их называют заемщики-«шоперы». Таким клиентам удается одновременно набрать кредитов сразу в нескольких финансовых организациях. На это обратила
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