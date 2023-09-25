Как будет работать система персональной блокировки возможности выдачи займа

Но информация о выданных деньгах просто не успевает дойти до бюро кредитных историй, заявила в кулуарах форума «Лидеры цифрового развития» заместитель генерального директора компании АБК Евгения Уткина. Она привела в пример должника, который сумел взять кредит в 58 компаниях, что стало рекордом. И, по словам Уткиной, вскоре встанет вопрос, что делать с такими заемщиками-«шоперами».

Но вычислить этих клиентов можно уже сейчас, отмечает заместитель директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй Владимир Шикин:

«При подаче заявки на получение кредита банк обязательно запрашивает кредитный отчет в НБКИ. Эта информация сразу же попадает в кредитную историю. И кредитор, который пользуется этой триггерной системой, в состоянии «выловить» подозрительную кредитную активность, когда заемщик в короткий промежуток времени — 5-15 минут — отправляет несколько заявок.

Если информацию о заявке в запросе кредитного отчета мы видим сразу, то данные о выданных средствах могут доходить до бюро до трех дней».

Этим и пользуются так называемые заемщики-шоперы. Но временной люфт сокращается. И с 1 января информация о выданных кредитах будет поступать в БКИ не за три, а за два. А в перспективе все перейдет в онлайн, уверяют участник рынка. И выданные кредиты будут видны в режиме реального времени, как и сейчас сами заявки.

А пока финансовые институты заняты другим и готовы рисковать, замечает начальник управления по противодействию мошенничеству одного из коммерческих банков Николай Пятиизбянцев:

«Поскольку сейчас все банки находятся в условиях очень жесткой конкуренции, то чем быстрее они выдают кредит, тем конкурентоспособнее. Банки готовы терпеть убытки за счет невозвратов займов, но зато выдавать кредиты очень быстро.

Предложение взять какую-то паузу бизнес воспринимает очень отрицательно, и поэтому все очень торопятся. Чем быстрее выдал кредит, тем у тебя больше преимущества на рынке. В этом проблема».

Август стал рекордным по числу выданных кредитов. На фоне падения рубля и поднятия ключевой ставки россияне взяли у банков почти 1 трлн руб., следует из отчета ЦБ о развитии банковского сектора. Брали чаще ипотеку, но существенно вырос и портфель потребзаймов. Нарастить клиентскую базу пытались все, в том числе маркетплейсы, отмечает основатель финтех-проекта «Деньги Вперед» Павел Гужиков:

«Бигтех активно открывал свои МФО. У них сильно проще пройти вот этот рескор, и, по сути, они не взаимодействуют. То есть «Яндекс Маркет» не знает, что происходит у Ozon. Ozon не понимает, как конкретно кредитует Wildberries. И тут появляются мошенники, которых сейчас называют «шоперами», и очень хорошо эксплуатируют ситуацию.