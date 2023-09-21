Депутат Савченко: власти обсуждают ограничения по выводу рублей за границу

Российские власти обсуждают возможность введения ограничений по выводу рублей за рубеж – по аналогии с теми, которые действуют в отношении недружественных валют. Об этом рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Олег Савченко. По его словам, речь идет о «вынужденных шагах», необходимых для функционирования экономики страны в новых реалиях. «Газета.Ru» выясняла, к чему могут привести такие меры.

Меры валютного контроля обсуждались на расширенном заседании комитета Госдумы по финансовому рынку, куда были приглашены все фракции, топ-менеджеры Центробанка и Минфина РФ, рассказал «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Олег Савченко.

По его словам, обсуждение велось в форме дискуссии, а указанные меры направлены на то, чтобы остановить инфляцию, контролировать ее и бороться с неконтролируемой девальвацией курса рубля.

«Мы обсуждали меры в отношении рублей, которые были предприняты по недружественным валютам. Есть вероятность, что через эти механизмы и инструменты выводится капитал за рубеж. В этой сфере нужно разобраться и начать также контролировать ситуацию», — заявил Савченко.

Центробанк РФ ограничил вывод денег за рубеж физлицами в марте прошлого года, после начала спецоперации на Украине и введения западных санкций. Изначально лимит составлял $5 тыс., однако постепенно, по мере стабилизации ситуации на валютном рынке, ЦБ повысил ее до $1 млн. Регулятор несколько раз продлевал эти ограничения — в последний раз до 30 сентября.

«Из нашей экономики выводятся деньги. Сейчас Минфин и ЦБ ведут дискуссию об этих мерах», — сказал Савченко.

Необходимость мер валютного контроля

Парламентарий отметил, что все меры носят временный характер и принимаются до тех пор, пока не восстановятся рыночные отношения и не выстроятся связи российской экономики с партнерскими.

«Меры не улучшают климат в стране, не помогают предприятиям инвестировать и планировать свое развитие на долгосрочном горизонте, не помогают привлекательности страны. Но это вынужденные шаги, которые позволяют по кирпичику выстраивать нашу финансовую систему в новых реалиях», — подытожил депутат.

По словам Савченко, вопрос введения «курсовой ренты» — экспортной таможенной пошлины на широкую номенклатуру товаров, размер которой привязан к курсу доллара и будет увеличиваться по мере ослабления рубля — в Госдуме пока не обсуждался:

«Это крайняя мера. Страна, правительство должны стимулировать несырьевой экспорт. Экспортная выручка, которая необходима для укрепления курса рубля, нужна. Для этого необходимо стимулировать экспорт. Зависимость от биржевых углеводородов, цена на которых формируется на бирже, приводит к печальным последствиям. Достаточно вспомнить СССР».

Депутат добавил, что также нужно снижать ключевую ставку ЦБ. По текущей ставке 13% предприятия не смогут развиваться, — будь то IT или машиностроение.

В аппарате правительства РФ перенаправили вопрос «Газеты.Ru» по поводу введения мер валютного контроля в Минфин и Минэкономразвития. В этих ведомствах и ЦБ на запрос не ответили.

О каких мерах может идти речь

Накануне, по информации ТАСС, замминистра финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что правительство обсуждает ряд мер по восстановлению валютного контроля, не конкретизировав, о каких шагах идет речь. Зампред ЦБ Алексей Заботкин сказал, что ЦБ в целом усиление ограничений на движение капитала не поддерживает. 15 сентября такую позицию высказала и глава регулятора Эльвира Набиуллина. Путин поручил укрепить рубль. Что могут сделать ЦБ и правительство Президент России Владимир Путин на совещании по проекту федерального бюджета на 2024–2026… 19 сентября 13:52

В сентябре глава ВТБ Андрей Костин в интервью РБК предложил для поддержки курса рубля закрыть лазейки для вывода денег за рубеж, в том числе обратить внимание на переводы за границу в рублях. Он выступил за лимит в 100 млн рублей для таких операций.

О «курсовой ренте» — пошлине для экспортеров — сообщал накануне «Интерфакс».

По данным агентства, недавно этот вопрос поднимался на совещании в правительстве, по итогам которого было признано целесообразным ввести «плавающие» пошлины при курсе от 80 рублей за доллар с 1 октября.

Размеры сборов пока не определены, в разных редакциях проекта при курсе 80-85 рублей за доллар предусмотрена ставка 3% или 4% от таможенной стоимости, есть варианты и по верхней планке. Это 5,5% при курсе выше 90 рублей за доллар, или 5,5% при 90-95 рублей за доллар, и 7% при курсе выше 95 рублей за доллар.

Последствия валютных ограничений

«Введение валютных ограничений в России, касающееся трансграничных операций, — вынужденный шаг, обусловленный необходимостью обеспечить ликвидность российского финансового рынка, сформировать инвестиционный потенциал для экономического роста», — заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова.

Вместе с тем ужесточение валютных ограничений, как показывает история, может сказаться на финансовом поведении рыночных агентов, затормозить деловую активность и наоборот стать толчком для увеличения оттока капитала из страны, оттока средств населения с банковских вкладов, сокращения вложений в «длинные» инвестиции и сбережения, уверена эксперт.

По ее словам, это подтолкнет и инфляционный рост, поскольку предприниматели будут закладывать в цены «подушку» для компенсации потенциальных рисков, связанных с валютными ограничениями. При этом внутренний спрос на иностранную валюту будет возрастать, добавила она.

«Это станет фактором повышательной курсовой динамики, а, значит, также и инфляционным фактором. Указанные тренды особенно неблагоприятны на фоне повышенных инфляционных ожиданий населения и предприятий, которые имеют тенденцию роста», — сказала Воронкова.

Руководитель направления аналитики корпоративного бизнеса банка ДОМ.РФ Виктор Тунев считает, что «курсовая рента» позволит и ограничить колебания внутренних цен на товары, которые Россия экспортирует, и реализовать автоматический стабилизатор для курса рубля. При его ослаблении экспортеры будут вынуждены продавать больше иностранной валюты для уплаты налогов.

По мнению главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, власти добьются увеличения предложения валюты со стороны экспортеров и снижения спроса на валюту для оттока капитала.

«Мы ожидаем, что какие-то меры будут введены, однако, как сказал президент РФ, «без резких движений». То есть власть и бизнес, вероятно, будут постепенно и точечно налаживать меры, чтобы и рубль стабилизировать, и бизнесу не навредить», — отметил он.

Васильев не исключил, что будут введены какие-то ограничения на вывод рублей из страны.

Как реагирует рубль

«Реакция валютного рынка на инициативы с пошлинами и по валютному контролю на озвученные меры пока нейтральная. Участникам торгов нужны факты, поскольку со стороны ЦБ есть иные аргументы по поводу ужесточения даже в части нормативов возврата выручки», — сообщил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

По его словам, факторы курса говорят о завышенных котировках на бирже доллара, евро и юаня. Осенью не исключается их коррекция в сторону 90 рублей за доллар, ниже 98 рублей по евро и под 12,5 рубля за юань.

Данные о том, что правительство обсуждает новые меры валютного контроля, вызвали умеренное краткосрочное укрепление рубля на 40 копеек, с 96,6 до 96,2 рубля за доллар, уточнил Васильев. Но объемы продажи валюты в этот период были невысокими, то есть движение скорее было спекулятивным, чем устойчивым. Утром также значимого укрепления рубля не наблюдалось, то есть участники рынка не посчитали информацию о «курсовой ренте», которая появилась после закрытия торгов накануне, значимой, заключил Васильев.

В базовом сценарии эксперт ожидает, что рубль до конца года останется в диапазоне 90-100 рублей за доллар. В свои прогнозы на четвертый квартал он закладывает средний курс доллара на уровне 98 рублей, евро — 105 рублей, юаня — 13,3 рубля. Ключевая ставка ЦБ повысилась до 13%. Как это скажется на россиянах Центробанк РФ в пятницу повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 13% годовых. После… 15 сентября 16:30