ВТБ: выдача ипотеки в августе достигла рекордных 800 млрд руб.

В августе банки выдали кредитов населению примерно на 800 млрд руб. Это более чем на 20% выше, чем в июле, а также стало рекордной суммой, сообщает ВТБ.

По итогам первых восьми месяцев выдачи на рынке ипотеки составили более 5,1 трлн руб., уже превысив суммарный итог всего 2022 года. Лидерами по объему выдачи ипотеки банк называет Москву и область (более 51,4 млрд руб.), Санкт-Петербург (15 млрд руб.), Татарстан (8,7 млрд руб.), Краснодарский край (8,2 млрд руб.) и Новосибирскую область (5,3 млрд руб.).

Основная доля выдач пришлась на стандартные программы банка, по которым клиенты покупают в основном вторичное жилье. В августе их доля в общем объеме продаж составила 52%. Средний размер кредита составил 5 млн руб., снизившись с начала года более чем на 6%.

В конце августа Минсельхоз объявил о приостановке выдачи льготных займов по ставке до 3% годовых для покупки жилья в сельской местности. Как сообщили в ведомстве, это сделано для «недопущения превышения» банками лимитов программы после резкого увеличения Центробанком ключевой ставки до 12%.

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