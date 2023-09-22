ВТБ повысил минимальную ставку по ипотеке без господдержки до 14%

ВТБ с сегодняшнего дня, 22 сентября, повысил базовую ставку по рыночным программам на 0,5 п. п. Минимальная ставка составит 14,1% (для зарплатных клиентов банка) с учетом комплексного страхования.

Для заемщиков, которые готовы перевести зарплату на карту ВТБ, — от 14%. Эти параметры применяются к покупке готового и строящегося жилья, а также к рефинансированию.

Ставки по программам с господдержкой останутся «на однозначном уровне», заверили в ВТБ. Ипотека с господдержкой-2020 доступна в ВТБ под 8% годовых, семейная — 6% (в ДФО — 5%), IT- и Дальневосточная ипотека — 5 и 2% соответственно. Сотрудники образовательных учреждений ДФО до конца года могут получить кредит под 0,7%.

Сбербанк с 22 сентября также повысит ставки по ипотеке на 0,5 п. п. Кроме того, с 25 сентября ставки по вкладам в банке вырастут на 0,3–0,4 п. п.

Центробанк (ЦБ) 15 сентября повысил ключевую ставку на 100 п. п., до 13%. Сделано это было для ограничения роста инфляции до 6–7%. ЦБ говорил, что после принятого решения ожидает замедления кредитования уже в ближайшие недели.

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