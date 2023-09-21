Представители властей Азербайджана и армянского населения Нагорного Карабаха 21 сентября завершили встречу в Евлахе, сообщают местные СМИ.

«На переговорах обсуждались вопросы реинтеграции проживающих в Карабахе армян», — отмечает агентство APA.

Переговоры начались ранее утром, делегацию армян Нагорного Карабаха в азербайджанский город Евлах сопровождали миротворческий контингент России и полиция Азербайджана. При этом представитель миротворцев РФ присутствовал и на самих переговорах.

19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Нагорном Карабахе. В азербайджанском МИДе заявили, что единственным путем к миру в регионе является полный вывод военнослужащих Армении оттуда.

На следующий день сторонам удалось достигнуть соглашения о расформировании и полном разоружении армии Нагорного Карабаха и выводе тяжелой техники. Была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий с 13:00 20 сентября, а на 21 сентября была запланирована встреча представителей местного армянского населения и центральных властей Азербайджана.

В то же время армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Армения не принимала участия в переговорах по Нагорному Карабаху. По словам Пашиняна, страна приняла к сведению соглашение о перемирии. Однако он подчеркнул, что упоминание в тексте документа Вооруженных сил Армении говорит о том, что его утверждения о попытке Азербайджана втянуть армянскую сторону в конфликт правдивы. Пашинян также указал на то, что в настоящее время важно, чтобы российская сторона обеспечила безопасность армян в регионе.

Как заявил президент РФ Владимир Путин, российские миротворцы активно работают со всеми сторонами, вовлеченными в конфликт в Нагорном Карабахе, и делают всё, чтобы защитить мирное население. В Минобороны РФ 21 сентября отметили, что миротворцы эвакуировали около 5 тыс. мирных жителей с территории Нагорного Карабаха. Им предоставлены места для отдыха и горячее питание.

Отношения Азербайджана и Армении обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над регионом.

В 2022 году Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Праге заявление о признании Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которой Нагорный Карабах является территорией азербайджанского государства.