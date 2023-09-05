СБУ завела дело против российского бизнесмена Фридмана за финансирование СВО

На Украине завели новое дело против российского бизнесмена Михаила Фридмана: его обвиняют в спонсировании военных заводов РФ, сборе помощи для военнослужащих и страховании жизни участников спецоперации. Ему грозит до восьми лет тюремного заключения с конфискацией имущества. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В чем обвиняют Фридмана на Украине

Офис генерального прокурора и Служба безопасности Украины обвинили российского предпринимателя Михаила Фридмана в финансировании специальной военной операции.

Генпрокуратура утверждает, что бизнесмен «был привлечен военно-политическим руководством РФ к реализации внутренней и внешней политики», в частности к финансированию российского военно-промышленного комплекса. Как полагает следствие, в 2014 – 2022 годах Фридман давал поручения руководителям дочерних компаний «с целью финансирования действий по изменению границ Украины».

СБУ заявляет, что бизнесмен с начала военной операции «влил около 2 млрд рублей» в оборонную промышленность РФ, в том числе в «Тульский патронный завод» и «Уральский оптико-механический завод имени Яламова».

Также украинская сторона считает, что бизнесмен использовал свои ресурсы для распространения продукции бренда «Армия России», поставляемой на передовую, совместно с Минобороны РФ участвовал в открытии магазинов «Военторг-Пятерочка», прибыль от которых использовалась для обеспечения российских войск, и организовывал сбор помощи для военных.

По данным украинских ведомств, компании Фридмана «взяли на себя страхование военной техники, а также жизни и здоровья» военнослужащих РФ, участвующих в спецоперации. По версии следствия, он способствовал и проведению мобильной связи на перешедшие под российский контроль территории. «Состоятельный российский бизнесмен». Миллиардера Фридмана могли задержать в Лондоне Российского бизнесмена Михаила Фридмана задержали на его вилле в Лондоне, но позже отпустили… 03 декабря 23:28

На данный момент бизнесмену заочно сообщено о подозрении по статье о финансировании действий, направленных на захват власти или изменение границ Украины, ему грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества. Бизнесмен, родившийся в украинском Львове, в настоящее время проживает в Великобритании.

Первое дело против Фридмана

После начала российской спецоперации Фридман заявил о «глубокой привязанности к украинцами и русским» и назвал боевые действия «трагедией для обоих народов». Весной 2022 года он был включен в санкционные списки Евросоюза, Канады и Великобритании, после чего покинул совет директоров «Альфа-банка», при этом сохранив контроль над 33% акций компании.

В марте 2023 года британское издание FT сообщило о намерении Фридмана и его коллеги Петра Авена, владеющего 12% акций «Альфа-банка», продать свои доли одному из основателей «Альфа-групп» Андрею Косогову. В кредитной организации подтвердили, что такая сделка готовится.

В мае 2022 года Генпрокуратура Украины заявила об аресте активов Фридмана на более чем $420 млн. В июне того же года глава украинского Нацагентства по предотвращению коррупции (НАПК) Александр Новиков утверждал, что бизнесмен хочет получить гражданство страны для обхода санкций, однако в «Альфа-групп» эту информацию опровергли.

В декабре 2022 года украинские СМИ проинформировали о планах Фридмана и его партнеров безвозмездно передать властям страны акции «Альфа-банк Украина», впоследствии переименованного в «Сенс Банк».

В июле 2023 года украинское правительство одобрило национализацию активов кредитной организации. В августе в отношении Фридмана на Украине было возбуждено уголовное дело о выводе активов банка под видом выплаты роялти.

Противодействие санкциям

В прошлом месяце предприниматель попал под санкции США, после чего в пресс-службе «Альфа-банка» заверили, что ограничения против него не скажутся на работе организации.

Сам бизнесмен критиковал зарубежные санкции, заявляя, что «те, кто принимает такие решения, ничего не понимают в том, как устроена Россия».

Он также утверждал, что из-за наложенных ограничений практически не имеет денег и не понимает, как оплачивать даже небольшие расходы, например, уборку. При этом издание New York Times писало, что за 9 месяцев 2022 года Фридман получил почти $400 тысяч, а также ежемесячное пособие в размере почти $9 тысяч «для удовлетворения основных потребностей». США ввели санкции против Петра Авена и Михаила Фридмана В санкционный список Минфина США внесли бизнесменов Петра Авена и Михаила Фридмана, а также Германа Хана… 11 августа 22:26

Бизнесмен пытается оспорить введенные санкции, в частности, он направил иск в Европейский суд юстиции в Люксембурге. Агентство Bloomberg со ссылкой на адвоката Фридмана передавало, что предприниматель отвергает обвинения в том, что он якобы является «пособником российских властей», поддерживает военные действия на Украине и извлекает из происходящего выгоду.