«Влил около 2 млрд рублей»: Украина завела на Фридмана новое дело за спонсирование СВО

СБУ завела дело против российского бизнесмена Фридмана за финансирование СВО

Михаил Фридман На Украине завели новое дело против российского бизнесмена Михаила Фридмана: его обвиняют в спонсировании военных заводов РФ, сборе помощи для военнослужащих и страховании жизни участников спецоперации. Ему грозит до восьми лет тюремного заключения с конфискацией имущества. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В чем обвиняют Фридмана на Украине

Офис генерального прокурора и Служба безопасности Украины обвинили российского предпринимателя Михаила Фридмана в финансировании специальной военной операции.

Генпрокуратура утверждает, что бизнесмен «был привлечен военно-политическим руководством РФ к реализации внутренней и внешней политики», в частности к финансированию российского военно-промышленного комплекса. Как полагает следствие, в 2014 – 2022 годах Фридман давал поручения руководителям дочерних компаний «с целью финансирования действий по изменению границ Украины».

СБУ заявляет, что бизнесмен с начала военной операции «влил около 2 млрд рублей» в оборонную промышленность РФ, в том числе в «Тульский патронный завод» и «Уральский оптико-механический завод имени Яламова».

Также украинская сторона считает, что бизнесмен использовал свои ресурсы для распространения продукции бренда «Армия России», поставляемой на передовую, совместно с Минобороны РФ участвовал в открытии магазинов «Военторг-Пятерочка», прибыль от которых использовалась для обеспечения российских войск, и организовывал сбор помощи для военных.

По данным украинских ведомств, компании Фридмана «взяли на себя страхование военной техники, а также жизни и здоровья» военнослужащих РФ, участвующих в спецоперации. По версии следствия, он способствовал и проведению мобильной связи на перешедшие под российский контроль территории. «Состоятельный российский бизнесмен». Миллиардера Фридмана могли задержать в Лондоне Российского бизнесмена Михаила Фридмана задержали на его вилле в Лондоне, но позже отпустили… 03 декабря 23:28

На данный момент бизнесмену заочно сообщено о подозрении по статье о финансировании действий, направленных на захват власти или изменение границ Украины, ему грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества. Бизнесмен, родившийся в украинском Львове, в настоящее время проживает в Великобритании.

Первое дело против Фридмана

После начала российской спецоперации Фридман заявил о «глубокой привязанности к украинцами и русским» и назвал боевые действия «трагедией для обоих народов». Весной 2022 года он был включен в санкционные списки Евросоюза, Канады и Великобритании, после чего покинул совет директоров «Альфа-банка», при этом сохранив контроль над 33% акций компании.

В марте 2023 года британское издание FT сообщило о намерении Фридмана и его коллеги Петра Авена, владеющего 12% акций «Альфа-банка», продать свои доли одному из основателей «Альфа-групп» Андрею Косогову. В кредитной организации подтвердили, что такая сделка готовится.

В мае 2022 года Генпрокуратура Украины заявила об аресте активов Фридмана на более чем $420 млн. В июне того же года глава украинского Нацагентства по предотвращению коррупции (НАПК) Александр Новиков утверждал, что бизнесмен хочет получить гражданство страны для обхода санкций, однако в «Альфа-групп» эту информацию опровергли.

В декабре 2022 года украинские СМИ проинформировали о планах Фридмана и его партнеров безвозмездно передать властям страны акции «Альфа-банк Украина», впоследствии переименованного в «Сенс Банк».

В июле 2023 года украинское правительство одобрило национализацию активов кредитной организации. В августе в отношении Фридмана на Украине было возбуждено уголовное дело о выводе активов банка под видом выплаты роялти.

Противодействие санкциям

В прошлом месяце предприниматель попал под санкции США, после чего в пресс-службе «Альфа-банка» заверили, что ограничения против него не скажутся на работе организации.

Сам бизнесмен критиковал зарубежные санкции, заявляя, что «те, кто принимает такие решения, ничего не понимают в том, как устроена Россия».

Он также утверждал, что из-за наложенных ограничений практически не имеет денег и не понимает, как оплачивать даже небольшие расходы, например, уборку. При этом издание New York Times писало, что за 9 месяцев 2022 года Фридман получил почти $400 тысяч, а также ежемесячное пособие в размере почти $9 тысяч «для удовлетворения основных потребностей». США ввели санкции против Петра Авена и Михаила Фридмана В санкционный список Минфина США внесли бизнесменов Петра Авена и Михаила Фридмана, а также Германа Хана… 11 августа 22:26

Бизнесмен пытается оспорить введенные санкции, в частности, он направил иск в Европейский суд юстиции в Люксембурге. Агентство Bloomberg со ссылкой на адвоката Фридмана передавало, что предприниматель отвергает обвинения в том, что он якобы является «пособником российских властей», поддерживает военные действия на Украине и извлекает из происходящего выгоду.

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«Влил около 2 млрд рублей»: Украина завела на Фридмана новое дело за спонсирование СВО

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