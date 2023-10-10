МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что Индонезия, Таиланд и Китай согласились использовать малайзийский ринггит в торговле с Малайзией.

По данным газеты Malay Mail, это стало результатом переговоров Малайзии с Китаем и странами АСЕАН во время саммита ассоциации, состоявшегося недавно в Джакарте.

«На данный момент нам удалось договориться об использовании местной валюты в торговле с Индонезией, Таиландом и Китаем», — отметил Ибрагим.

Премьер добавил, что Китай особенно приветствовал эту инициативу.

«Примерно 20-28% крупномасштабных инвестиций (Китая — ред.) на миллиарды ринггитов уже производятся в ринггитах, а не долларах. Таким образом, ринггит не обесценивается», — пояснил премьер.