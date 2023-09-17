Пресс-секретарь правительства Конго опроверг сообщения о госперевороте в стране

Министр коммуникации и спикер правительства Республики Конго Тьерри Мунгалла опроверг распространяющиеся в зарубежных соцсетях 17 сентября сообщения о якобы государственном перевороте в стране. Об этом он написал на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter).

Ранее в соцсетях появились слухи о якобы происходящем в Республике Конго госперевороте. При этом крупные СМИ об этом не сообщали.

«Распространяется ложная информация о том, что в городе Браззавиль происходят серьезные события. Правительство отрицает эти фейковые новости», — говорится в сообщении Мунгаллы.

Политик подчеркнул, что обстановка в республике спокойная.

Прошедшим летом государственный переворот произошел в двух странах Африки — Нигере и Габоне. О свержении власти в Нигере стало известно 26 июля. Тогда был свергнут президент страны Мохамед Базум, а к власти пришли военные во главе с генералом Абдурахманом Тчиани.

Позднее, в конце августа, госпереворот случился в Габоне. Его катализатором стало объявление о переизбрании президента страны Али бен Бонго Ондимбы на третий срок. Впервые он был назначен главой африканского государства 14 лет назад. Военные объявили об отмене итогов выборов и отстранили действующего президента от власти.