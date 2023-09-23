В шести регионах России в ближайшие дни ожидаются сильные дожди и грозы, еще в 17 зафиксирован высокий риск опасности лесных пожаров. О сложной погоде в ближайшие дни в субботу, 23 сентября, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Наиболее сложная погода будет в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях и особенно в Алтайском крае. 23-го и 24-го числа в этих регионах сильный дождь, гроза, град, ветер до 22–25 м/с и понижение температуры. В Республике Алтай помимо сильного ветра, грозы и града прогнозируется мокрый снег с дождем, метель и гололедные явления в предгорьях», — рассказал эксперт ТАСС.

По словам метеоролога, Коми, Тува, Чувашия, Татарстан, а также Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Тамбовская и Иркутская области должны подготовиться к высоким рискам возникновения лесных пожаров. В этих регионах на ближайшие дни объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности, что означает необходимость соблюдать крайнюю осторожность.

«Нужно быть очень внимательным, отдыхая на природе в том числе. Это та ситуация, когда достаточно одной спички», — предупредил Вильфанд.

Кроме того, метеоролог упомянул, что в семи регионах Южного федерального округа — Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях, Краснодарском крае, Крыму, Адыгее и Калмыкии — также существует повышенный риск лесных возгораний. Там объявлены четвертый и пятый классы пожарной опасности.

Ранее, 22 сентября, специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что бабье лето в Москве закончится в начале последней недели сентября — с 25-го числа. При этом она отметила, что в столичном регионе сохранится тепло.

Ранее в этот день руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что москвичей ждут одни из самых теплых выходных в сентябре за последние 10 лет. Температура воздуха поднимется до +26 градусов. Синоптик подчеркнул, что единственная отрицательная сторона такой погоды в сентябре — это дефицит осадков.