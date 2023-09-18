В Забайкалье поймали мужчину на иномарке с 105 кг конопли

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Житель Читы на машине пытался вывезти 105 кг конопли из поселка Агинское. Наркосодержащее растение он якобы собирался употреблять сам, сообщает пресс-служба управления МВД по Забайкальскому краю.

Подозрительный Nissan с крупногабаритным грузом, прикрытым покрывалом, на улицах поселка заметили полицейские. Стражи порядка сообщили об этом в Госавтоинспекцию и решили проследовать за автомобилем.

Спустя время иномарку остановили. На заднем сиденье автомобиля лежали два мешка, в которых находилось 105 кг конопли. Как отмечает ИА ChitaMedia, из этого количества травы можно было получить 25 кг марихуаны.

За рулем машины находился 26-летний читинец, который оказался ранее судим за незаконный оборот наркотиков. Он утверждал, что не знал о том, что перевозит запрещенное вещество. Возбуждено уголовное дело.

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