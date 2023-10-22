В Великобритании, Германии и Швеции прошли акции в поддержку Палестины. Видеозаписи происходящего 22 октября были опубликованы в соцсетях.

На первых кадрах видно, как собравшиеся во Франции размахивают флагами Палестины и выкрикивают лозунги в ее поддержку. Следующие кадры показывают, как толпа демонстрантов идет по улицам города.

В Лондоне демонстранты вышли на улицы не только с флагами Палестины, но и с плакатами с надписями «Прекратите террористические бомбардировки Газы».

Аналогичная акция прошла в Германии и Швеции. Там также демонстранты вышли на улицу с флагами Палестины. На некоторых протестующих можно заметить палестинские головные платки.

Ранее, 21 октября, митинги в поддержку Палестины прошли в США. Тысячи демонстрантов в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке собрались высказать свое несогласие с действиями Израиля в секторе Газа. Протестующие несли плакаты, выступающие против оккупации Газы.

В тот же день множество магазинов и ресторанов в одном из округов Берлина прекратили работу, принимая участие во «всеобщей забастовке» в поддержку палестинцев. По информации газеты Berliner Zeitung, к ней призывали многие пропалестинские организации в последние дни. Так, например, в соцсетях немецким гражданам предлагают закрыть магазины, не ходить на работу, в школу или университет и носить символ Палестины.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

По последним данным, со стороны Израиля пострадал по меньшей мере 5431 человек, число погибших в стране превышает 1,4 тыс. Между тем министерство здравоохранения Палестины сообщило, что с момента начала эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа погиб 4651 человек, еще 14 245 жителей анклава получили ранения различной степени тяжести.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.