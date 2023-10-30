FP: действия Байдена по оказанию помощи Киеву вызывают недовольство американцев

Попытка президента США Джо Байдена связать помощь Украине и поддержку Израиля приведет к недовольству даже среди избирателей-демократов. Такое мнение 29 октября привели колумниcты журнала Foreign Policy Эмма Эшфорд и Мэттью Крениг.

«Он (Байден. — Ред.) так и не объяснил, почему среднестатистического американца <…> должно волновать то, что происходит в Газе или на Украине», — подчеркнула Эшфорд.

Крениг добавил, что американский лидер планировал посвятить Украине большую речь из Белого дома еще до обострения палестино-израильского конфликта. Он отметил, что сделанное Байденом сравнение украинского государства с Израилем оказалось «по-настоящему нелепым». По его мнению, электорат Байдена не оценит попытку связать украинский конфликт с войной на Ближнем Востоке.

«Демократы в целом поддерживают Украину даже сейчас, но они разделились по вопросу палестино-израильского конфликта», — подытожили в издании.

До этого, 27 октября, американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор пришел к выводу, что в скором времени США, потеряв интерес к Украине, перестанут помогать Киеву. Он добавил, что большинство американцев не интересуется внешней политикой, поэтому «сменить тему» у Вашингтона получится быстро.

В тот же день Тейлор Грин призвала средства, ежемесячно направляемые на помощь Украине, тратить на нужды американских граждан, в том числе на их психическое здоровье. Она напомнила, что Вашингтон каждый месяц переводит Киеву $1 млрд.

Днем ранее экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин предположил, что действующий президент страны Владимир Зеленский скоро лишится возможности влиять на решения США по оказанию помощи Киеву, поскольку новый избранный спикер американской палаты представитель республиканцев Майк Джонсон не одобряет большие траты на Украину.

20 октября Байден запросил у конгресса Соединенных Штатов оказание Украине и Израилю дополнительной военной и иной помощи в размере около $106 млрд, из которых $61,3 млрд — Киеву и $14,3 млрд — Иерусалиму.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.