Роман МаркеловПоступление налогов в российскую бюджетную систему с января по август 2023 года выросло на 9%. Об этом заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров на расширенном заседании коллегии ведомства.

По его словам, за восемь месяцев 2023 года в бюджетную систему уже поступили 29,4 трлн руб. налогов. При этом в целом поступления в федеральный бюджет за этот срок сократились на 7%: это связано со снижением мировых цен на нефть, которые опустились в 1,6 раза.

Однако, как следует из заявлений Егорова, ненефтегазовые бюджетные доходы с января по август выросли на 12% к тому же периоду 2022 года, составив 17,7 трлн руб. Это важные цифры в плане «нефтяных игл» и «слезания» с них российского бюджета, поскольку в общем объеме консолидированного бюджета ненефтегазовые доходы за восемь месяцев 2023 года составляют теперь 80% (в январе-августе 2022 года этот показатель был равен 73%).

Сейчас доходы федерального бюджета не от продажи нефти и газа составляют уже 80%. Выросли налоговые поступления и от отраслей, связанных с производством и обработкой

Как следует из слов Егорова, в этом году росли поступления практически по всем видам налогов. Так, в январе-августе 2023 года доходы бюджета от налога на прибыль выросли на 11% (5,3 трлн руб.), от налога на доходы физлиц (НДФЛ) — на 12% (3,9 трлн руб.), от налога на добавленную стоимость (НДС) — на 15% (4,5 трлн руб.). Поступления от налогов в отраслях, связанных с производством и обработкой, увеличились в 1,4 раза, составив 1,6 трлн руб.

Как подчеркнул Егоров, динамика налоговых поступлений от ненефтегазовых доходов уже сейчас позволила увеличить оценку доходов федерального бюджета на 2023 год. Если ранее законом о бюджете планировался показатель в 17,9 трлн руб., то сейчас можно говорить об отметке в 19,5 трлн руб.: это рост на 9%.

Что же касается будущего года, то, как отметил на коллегии статс-секретарь — замминистра финансов Алексей Сазанов, для ФНС поставлены очень амбициозные задачи со стороны правительства. «Принято решение не повышать основные налоги, основной упор будет сделан на администрирование, поэтому только на следующий год план по доходам, которые администрируются ФНС, установлен на 14% плюс к этому году», — сообщил Сазанов. Согласно проекту федерального бюджета на следующую трехлетку, который в пятницу был внесен на рассмотрение правительства, в 2024 году доходы бюджета ожидаются на уровне 35 трлн руб. Как ранее заявлял премьер-министр Михаил Мишустин, достижение такого показателя станет возможным за счет общего роста экономики страны.

Также, по словам Сазанова, в новых российских регионах (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области) открыты уже 60 офисов ФНС. «Сегодня уже более 120 тыс. организаций и предпринимателей числятся в российских реестрах», — сообщил он.

По его словам, в четырех новых регионах запущен реестр малого и среднего предпринимательства (МСП). «С 1 июля мы сделали для них специальную экономическую зону, специальный преференциальный налоговый режим. Поэтому, конечно, очень важно интегрировать новые субъекты Российской Федерации в экономику, чтобы у них выстраивались связи с российским предпринимательским сообществом», — подчеркнул Сазанов.