Роман Маркелов,Шмелева ТатьянаВысокая ключевая ставка, похоже, пришла в российскую финансовую систему надолго — такой вывод можно сделать из заявлений и сигналов Банка России после очередного повышения показателя. Соответственно, дорогими будут вклады и кредиты — впереди, очевидно, новый раунд повышения процентов по всем банковским продуктам.

В пятницу Банк России на плановом заседании по денежно-кредитной политике снова повысил ключевую ставку. Она увеличилась еще на один процентный пункт: с 12% до 13% годовых. 15 августа ЦБ внепланово повышал ее с 8,5% до 12%, в июле ставка выросла с 7,5% до 8,5%, до этого не менявшись почти год.

«Предпринятые с июля шаги по повышению ключевой ставки — это ответ на реализацию инфляционных рисков, в том числе из-за влияния валютного курса», — сказала на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина.

По оценке на 11 сентября, годовая инфляция (к тому же периоду прошлого года) увеличилась до 5,5% после 4,3% в июле и 5,2% в августе. «В июле мы наблюдали скачок в текущих темпах роста цен. В августе темпы немного снизились, но при этом ценовое давление все больше формировалось за счет устойчивых компонентов. Увеличение темпов роста цен происходило по широкому кругу товаров. Значимый вклад в текущую инфляцию вносили товары, цена которых зависит от курса. Например, автомобили, одежда и обувь, техника и электроника», — рассказала Набиуллина.

Большой вклад в ускорение инфляции уже вносит летнее ослабление рубля, к которому привело расширение рублевого спроса на импорт при ограниченном поступлении экспортной выручки, следует из слов Набиуллиной. Во многом поэтому усилились также инфляционные ожидания людей и предприятий — это тоже один из важнейших показателей при принятии решений по ставке.

В связи с этим ЦБ увеличил и прогноз по инфляции на 2023 год — теперь она ожидается на уровне 6-7% вместо прежних 5-6,5%. Но при этом в Банке России по-прежнему рассчитывают вернуть годовую инфляцию к целевым 4% к концу 2024 года.

Однако пока риски смещены как раз в сторону дальнейшего ускорения инфляции, отмечают в Банке России. «Особые опасения вызывает возможное закрепление инфляционных ожиданий на повышенном уровне, что создает вторичные эффекты для инфляции. Кроме того, сохраняются геополитические риски и вероятность более жесткого приземления мировой экономики, что может сказаться на спросе на российский экспорт и динамике валютного курса. Остаются в поле зрения и факторы со стороны бюджетной политики», — перечислила Набиуллина.

Есть много причин для дальнейшего ускорения инфляции. В Банке России по-прежнему рассчитывают вернуть ее к цели в 4% к концу следующего года

Соответственно, в обозримой перспективе ни о каком снижении ключевой ставки речи быть не может: в лучшем случае о сохранении. Однако, Банк России сообщил, что будет «оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях» (следующее намечено на 27 октября).

«В текущих условиях для возврата к цели по инфляции потребуется продолжительный период жесткой денежно-кредитной политики», — подтвердила Набиуллина.

Эльвира Набиуллина:Психологической границыпо курсу рубля у Банка России нет.

При этом в ЦБ отмечают, что, повышая ключевую ставку, реагировали не на ослабление рубля. «У нас нет такой психологической границы, курс у нас плавающий, но, безусловно, мы учитываем, что динамика курса, его ослабление являются проинфляционным фактором. И мы реагировали повышением ключевой ставки на усиление инфляционных факторов, среди которых значимую роль играл курс, но не только курс, в том числе и ускорение кредитования, и так далее», — сообщила на пресс-конференции Набиуллина. При этом прошлое внеплановое повышение ставки в августе состоялось практически сразу после пересечения курсом доллара на Мосбирже отметки в 100 руб. После повышения ставки рублю удалось укрепиться.

При сохранении текущих объемов экспорта и потенциальном сокращении импорта курс рубля должен как минимум стабилизироваться и в перспективе перейти к укреплению, полагает инвестиционный стратег «Алор Брокер» Павел Веревкин.

На фоне повышения ключевой ставки курс рубля может вернуться ближе к 90 рублям за доллар

По мнению начальника отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберта Короева, на горизонте нескольких недель-месяцев более высокая ставка будет оказывать поддержку рублю наряду с другими факторами. Эксперт ожидает стабилизации и возвращения в район 90 руб. за доллар. При этом ЦБ до 22 сентября будет продолжать продавать иностранную валюту повышенными темпами. «Ставка ограничивает внутренний спрос на рублевую ликвидность и, как следствие, спрос на импорт. В то же время есть другая сторона — объемы поступающей валютной выручки», — констатировал эксперт.

Что будет со вкладами и кредитами

Ставки по вкладам и кредитам повысятся, но не так существенно, как это было в августе. Изменения же будут происходить неравномерно.

«Рост ключевой ставки ЦБ до 13% обязательно приведет к росту ставок как по банковским вкладам, так и по кредитам», — сообщил «РГ» руководитель направления «Ипотека» в компании «Сравни» Дмитрий Сафронов. Как пояснил эксперт, в первую очередь изменения коснутся краткосрочных депозитов, в сегмент которых банки сейчас постараются привлечь клиентов. Повышение же ставок по ипотеке, по его мнению, может начаться с понедельника. «А главное — возрастает риск пересмотра условий по программам с господдержкой», — добавил Сафронов.

«Можно ожидать среднего роста ставок как по кредитам, так и по вкладам на 0,5-1 процентный пункт», — рассказал «РГ» замдиректора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин. Однако этот рост, по словам эксперта, будет неравномерным по видам продуктов. Например, средние ставки по ипотеке, вероятнее всего, вырастут меньше, чем в потребительском кредитовании. Дело в том, что на первичном рынке действуют льготные программы, ставки по которым заметно ниже рыночных.

Что касается рынка вкладов, то на нем можно ожидать увеличение ставок по срочным продуктам на один процентный пункт, тогда как по текущим счетам вероятнее стагнация ставок. «Большая часть банков уже подняла доходность по ним после повышения ставки месяц назад», — отметил Лопатин.

Подготовил Кирилл Каштанов