В расположении российских миротворцев находятся 675 жителей Нагорного Карабаха. Об этом 25 сентября сообщило Минобороны РФ.

«В расположении российского миротворческого контингента находятся 675 мирных жителей, в том числе 408 детей. Организовано их размещение, питание и оказание медицинской помощи», — сообщило ведомство.

За последние сутки миротворцы сопроводили три колонны с мирными жителями из Степанакерта в Армению по Лачинскому коридору. Нарушений режима прекращения огня не было зафиксировано.

19 сентября в минобороны Азербайджана объявили о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Нагорном Карабахе. В азербайджанском МИДе заявили, что единственным путем к миру в Нагорном Карабахе является полный вывод оттуда армянских военнослужащих. На следующий день стало известно, что конфликтующие стороны договорились о полном прекращении боевых действий.

В Минобороны РФ 20 сентября сообщили, что все эвакуированные жители региона обеспечены местами для временного проживания и горячим питанием. В город Степанакерт силами миротворцев было доставлено более 50 т гуманитарного груза.

Позднее Минобороны РФ сообщили, что по состоянию на 23 сентября в расположении российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе оставалось 810 мирных жителей, в том числе 436 детей.

25 сентября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ не согласна с попыткой возложить на нее ответственность за ситуацию в Нагорном Карабахе. По его словам, российские миротворцы проявляют героизм, выполняя в регионе свою работу.