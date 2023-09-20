Польша может прекратить поддержку Украины из-за ситуации с поставками зерна. Об этом 19 сентября заявил министр по европейским делам Польши Шимон Шинковский вель Сенк.

«Мы хотели бы и дальше поддерживать Украину, но, чтобы это было возможно, нам нужна поддержка поляков в этом вопросе. Если ее не будет, нам будет трудно продолжать поддерживать Украину так, как мы это делали до сих пор», — сказал он агентству PAP.

По его словам, действия Киева, в том числе намерение судиться с Варшавой из-за эмбарго на поставки зерна, влияют на общественное мнение в Польше и вредят самой стране. Шинковский вель Сенк подчеркнул, что в случае отсутствия общественной поддержки помощь киевскому режиму придется ограничить.

В мае 2023 года Еврокомиссия запретила экспортировать украинское зерно в пять стран Восточной Европы, в том числе в Польшу. Позже, в июле, Евросоюз продлил до 15 сентября ограничения на ввоз данной продукции. Причинами стали затоваривание украинской продукцией рынков стран Восточной Европы и предпосылки к разорению местных фермеров.

15 сентября Еврокомиссия сняла ограничения на ввоз четырех видов сельхозпродукции с Украины. В одностороннем порядке продлить запрет на импорт решили Польша, Словакия и Венгрия.

В тот же день министр сельского хозяйства и продовольствия Польши Роберт Телюс заявил, что запрет Польши на ввоз зерна отвечает интересам Украины. Он указал, что за счет помощи с транзитом Киев экспортирует больше зерна, чем было до ограничений.

Позже, 18 сентября, Киев подал во Всемирную торговую организацию (ВТО) иск против Польши, Словакии и Венгрии, запретивших импорт украинской сельхозпродукции. По словам главы министерства экономики Украины Юлии Свириденко, Киеву было принципиально важно показать, что страны не имеют права в одностороннем порядке запрещать ввоз зерна.