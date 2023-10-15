ООН: генераторов в больницах сектора Газа хватит лишь на 48 часов

Больницы в секторе Газа, оставшиеся без электричества вследствие блокады со стороны Израиля, смогут поддерживать свою деятельность лишь на протяжении двух суток. Об этом сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

«Во всех больницах Газы осталось топлива на 48 часов работы резервных генераторов», — говорится в заявлении, опубликованном 14 октября.

Подчеркивается, что электричества в секторе Газа нет уже четвертый день. Это ставит под опасность систему здравоохранения, а также водоснабжения. В случае прекращения работы генераторов в медицинских учреждениях тысячи жизней пациентов окажутся под угрозой.

Также 14 октября УГКВ опубликовало отчет, в котором сообщило о проблемах с доступом к питьевой воде в секторе Газа. Так, жители анклава вынуждены пить воду из сельскохозяйственных колодцев, что «вызывает серьезные опасения по поводу распространения болезней, передающихся через воду».

Утром 7 октября Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, боевики движения ХАМАС вторглись в приграничные районы на юге страны. В свою очередь, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи».

9 октября израильские власти приняли решение ввести полную блокаду сектора Газа, отключив электричество, воду, а также перекрыв поставки продовольствия и топлива. В последующие дни Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа.

По последним данным, число жертв среди израильтян после нападения ХАМАС возросло до 1,3 тыс. человек, еще 3,3 тыс. получили ранения. Число палестинцев, погибших в результате ударов по сектору Газа, достигло 2,6 тыс. человек, еще 10,2 тыс. получили ранения.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.