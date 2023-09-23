В Москве состоялся 11-й благотворительный матч по баскетболу

В «Баскет-холле» в Москве 23 сентября состоялся 11-й благотворительный матч по баскетболу, средства с которого предназначаются для детей с церебральным параличом из новых регионов России. Об этом рассказал «Известиям» организатор матча актер Гоша Куценко.

«Главная цель — привлечь внимание к проблеме, помочь собрать денежку. Мы занимаемся фондом уже более 11 лет и привлекаем внимание», — сообщил актер.

На матч приехали 80 детей участников СВО из новых регионов, а на поле встретились профессиональные спортсмены, бизнесмены и политики. Так, в одной команде вместе с Куценко играл вице-премьер РФ Александр Новак.

Президент Федерации баскетбола Москвы Александр Новожилов подчеркнул, что в современных условиях, когда стал «бесчувственным» и «черствым», очень важно собирать средства для детей, больных церебральным параличом.

Матч не оставил без внимания и президент РФ Владимир Путин. На официальном сайте Кремля появился текст его обращения к участникам мероприятия, в котором он назвал «отрадным» то, что подобные матчи объединяют неравнодушных людей и пользуются общественной поддержкой.

«Отрадно, что эта замечательная инициатива, реализуемая фондом «Шаг вместе», неизменно пользуется широкой общественной поддержкой, объединяет своими задачами энергичных, неравнодушных, чутких к чужой беде людей», — отметил президент.

Благотворительный матч проходит каждый год в Москве. Организатором выступает фонд «Шаг вместе», учредителем которого является Куценко. Все средства, полученные с матча, предназначаются для детей с ДЦП из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Ранее, 1 сентября, Путин объявил о выделении почти 2 трлн рублей на развитие новых регионов. Путин подчеркнул, что на новых территориях РФ живут очень талантливые, трудоспособные и энергичные люди.

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