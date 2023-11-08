Елена ПетроваВ Москве открылся Форум инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2023.

Это крупнейшая в стране площадка для обсуждения возможностей применения цифровых технологий в финансовом секторе. Организатором форума выступает Банк России в партнерстве с лидерами ИТ-индустрии и финансового рынка. В этом году форум пройдет с 8 по 10 ноября в Москве в МВЦ «Крокус Экспо». Участников ждет трехдневная деловая программа. Запланировано шесть пленарных дискуссий, более 30 тематических и отраслевых секций, круглых столов.

На выставке представлены стенды ведущих игроков финансового рынка, в том числе из регионов России. Будут презентованы самые последние финтех-разработки. Планируется демонстрация модели цифрового города FINOLAND, на улицах которого будут представлены инновационные финтех-решения для городской инфраструктуры. Запланирован финал Молодежной программы FINOPOLIS.365. Предусмотрены партнерские мероприятия.

На форуме запланировано шесть пленарных дискуссий, более 30 тематических и отраслевых секций, круглых столов

На FINOPOLIS 2023 представители финансовой и ИТ-индустрии, бизнеса и органов власти обсудят ключевые темы. В их числе «Искусственный интеллект», «Цифровой рубль», «Blockchain и смарт-контракты», «API и цифровые платформы», «Цифра» и регионы», «Импортозамещение».

Форум откроет пленарная дискуссия с участием председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной «В погоне за искусственным интеллектом: путь к общему благу или дорога к рабству?». Другие темы «пленарных сессий»: «Цифровые платформы и сервисы: что дальше?», «Цифровой рубль и токенизация», «Цифровизация и конкуренция: что это значит для финансового рынка», «Образование. Новые компетенции. Что делать?», «Цифровые активы: будет ли прорыв?».

4 тысячи человек приняли участие в форуме FINOPOLIS в прошлом году

Время, когда финансовые институты рассматривались как консервативные, пусть и надежные, ушло в прошлое, отмечают эксперты. Сейчас важно понимать основные тренды технологий, чтобы увидеть преимущества, которые есть.

В прошлом году в форуме участвовали более четырех тысяч человек. Многие участники отметили, что будущее за развитием децентрализованных финансов (DeFi), бросающих вызов традиционному финансовому рынку. Вместе с тем есть эксперты, которые убеждены, что такие технологии не будут конкурировать с крупными экосистемами.

В этом году были запущены пилотные операции с цифровым рублем, эта тема в ближайшее время также будет одной из центральных. Банк России в целом обсуждает с экспертами и перспективы развития цифровых активов.

FINOPOLIS — это не только диалог с рынком, «но и попытка заглянуть за горизонт». Форум называют визионерским. Он предлагает гражданам и бизнесу рассмотреть новые финансовые сервисы.