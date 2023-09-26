В Москве из квартиры профессора Джорджтаунского университета Петра Малышева украли предметы искусства. Об этом 26 сентября сообщил Telegram-канал «112».

По его данным, ущерб составил около 1 млн рублей.

Малышев постоянно проживает в США и не был в Москве с 2021 года. Вернувшись обратно, он обнаружил, что из его квартиры пропали картины, фарфоровые статуэтки и другие ценные вещи. При этом в квартире отсутствовали следы взлома.

Правоохранительным органом удалось вычислить и задержать подозреваемого в краже. Им оказался 20-летний мужчина. Он признался, что уже успел продать краденные вещи.

12 сентября сообщалось, что в Нидерландах нашли картину Винсента Ван Гога, украденную из Музея Сингера Ларена в 2020 году. Ее вернул арт-детективу Артуру Бранду анонимный мужчина.