В МИД России вызвали посла Франции

Посол Франции вызван в МИД РФ из-за нежелания Парижа извиниться за действия в отношении российского журналиста, сообщается 18 сентября на сайте ведомства.

РФ требует от властей Франции соблюдать по отношению к работникам СМИ тот же режим, которым пользуются французские журналисты в России.

«Отказ французских организаторов принести извинения за свои действия <…> свидетельствует о твердом намерении Парижа придерживаться в отношении российских СМИ режима сегрегации», — сказано в сообщении.

Недружественные акты Парижа нарушают основополагающий принцип свободы прессы и препятствуют ее представителям выполнять свою работу, добавили в ведомстве.

Москва направила французскому послу требование прекратить давление и дискриминационные действия в отношении неугодных СМИ, а также перестать навешивать ярлыки.

Главному редактору Russia News Екатерине Надольской 10 сентября отказали в грубой форме в допуске на пресс-конференцию на саммите «большой двадцатки» президента Франции Эммануэля Макрона в Нью-Дели. Более того, французы попытались разбить ее телефон. МИД РФ потребовал извинений от Елисейского дворца в адрес представителя СМИ.

Корреспондента «Известий» Виктора Синеока также не пустили на пресс-конференцию Макрона. Французский лидер проигнорировал его вопрос о зерновой сделке. Журналист спросил у главы государства, будут ли выполнены условия России по сделке, на что Макрон промолчал, а затем скрылся от прессы.

Саммит G20 в Нью-Дели проходит 9–10 сентября в очном формате. В нем будут участвовать лидеры «двадцатки» и главы еще девяти стран, в числе которых Бангладеш, Египет, Испания, Маврикий, Нигерия, Нидерланды, ОАЭ, Оман и Сингапур. Россию представляет министр иностранных дел Сергей Лавров.

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